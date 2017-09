Entrevista. Marcos Contreras: ''No quiero otra tanda de penaltis''

Foto instagram Marcos Contreras.

Ideas claras, discurso impecable y fe ciega en sus palabras. Así atendía Marcos Contreras, el héroe copero de esta SD Formentera, a VAVEL antes de su nueva e histórica cita del miércoles ante la UD Logroñés.

El orgullo de toda una isla, de un club al que llegó hace más de seis años cuando su carrera estaba a la deriva, volverá a estar en sus guantes. No le pesa la responsabilidad, la disfruta, la transforma en positividad. Ya son expertos por estas lides en la isla pitiusa. Y es que el protagonista de esta entrevista encadena nada más y nada menos que cuatro eliminatorias en Copa del Rey consecutivas pasando desde la tanda de penaltis. Un dato histórico.

Este miércoles, vuelven a su zona de confort: la Copa, con un gigante delante y un sueño como objetivo. Y ojo porque Marcos tiene un pálpito: se ve jugando en el Santiago Bernabéu.

Pregunta: Una nueva cita histórica el miércoles para este humilde equipo que es la Sociedad Deportiva Formentera, ¿qué se siente al tener delante esta oportunidad para hacer historia una vez más?

Respuesta: Se siente esa calma tensa que hay antes de afrontar una cita histórica como puede ser la del partido del miércoles. Se respira muchísima ilusión en la isla y a medida que se va acercando el día del partido cada vez más.

P: El club y ustedes mismos, los jugadores, tienen mucho en juego: importantes ingresos económicos en 4ª ronda, la oportunidad de poner a isla y a la SD Formentera en el foco nacional, jugar contra un club de la élite del fútbol español...¿Pesa la responsabilidad a la hora de jugar estos partidos?

R: A mí, particularmente, no. Una vez salgo al campo no miro quien es el rival de enfrente. Una vez empieza el partido son once contra once y solo hay fútbol y juego. Está claro que vamos a tener delante un equipazo como el Logroñés y va a ser complicado repetir lo del año pasado, pero la verdad que nosotros confiamos en nuestras posibilidades y seguro que vamos a tener nuestras opciones y se trata de aprovecharlas minimizando errores.

P: Lo que está claro es que esto del Formentera y la Copa del Rey ya no es casualidad de un día. ¿Cuál cree que es la clave del continuo éxito copero?

R: No te sabría decir la clave, porque la verdad que siempre han sido partidos muy igualados y hemos competido siempre. El año pasado en cada una de las eliminatorias partíamos como el equipo no favorito y conseguimos empatarlas y pasarlas en los penaltis las tres. Este año que eramos los favoritos ante el Tarazona también tuvimos que pasar en los penaltis. Son partidos super igualados. La suerte nos está sonriendo. Pero yo no creo en la casualidad y tenemos un feeling especial con la competición y, al final, cuando todo el mundo sueña entorno a una dirección pues las cosas se suelen dar.

P: ¿Qué conocéis ya de la UD Logroñés?

R: Lo que sabemos es que es un equipo preparado para subir a Segunda, que está hecho para playoffs y que será un rival durísimo. Lo que tengo claro es que será un partido igualado porque a estos niveles es difícil que un equipo barra a otro del campo.

P: ​Estamos a miércoles, encuentro igualadísimo que no ha sido capaz de dirimirse tras 120' de juego. Una vez más, Marcos Contreras ante una tanda de penaltis para avanzar de ronda. ¿Se firma este contexto o mejor otro escenario?

R: ¡No lo firmo! (risas). El fútbol es tan variable que nuestra suerte puede cambiar en cualquier momento. No lo firmaría, el partido hay que jugarlo, disfrutarlo y lo que tenga que venir vendrá. No hay que anticiparse al futuro porque aquí no existe, solo vale el presente. Si tengo que afrontar de nuevo una tanda, pues la viviré en ese momento tal y como se dé.

P: No tenemos el dato concreto, pero seguramente tienes el record histórico de tandas de penaltis ganadas consecutivas en un portero en la Copa del Rey. ¿Cómo funciona Marcos Contreras en una tanda de penaltis?

R: En esos momentos no se piensa mucho. Se trata de tener intuición, si el míster tiene alguna información de algún lanzador pues se la pido, pero es mucha intuición. Tratar de estar sereno, estar tranquilo, esperar hasta el último segundo para que el delantero dude. Pero no, no tengo ningún truco mágico ni nada que se le parezca.

P: ¿Con qué rival se sueña en el vestuario en caso de pasar? ¿Estrenar la Copa del Rey en el Metropolitano, jugar en el Bernabéu, el Camp Nou, revancha por Sevilla?

R: Todos son muy ilusionantes. Fíjate de los equipos y campos que estamos hablando. Yo te diría que quizás Madrid o Barcelona para que la gente de la isla pueda ver a sus ídolos. Pero si Atleti o Sevilla se disfrutaría también. Personalmente, tengo la corazonada o el pálpito de que si pasamos puede ser el Real Madrid. No sé porqué pero tengo esa sensación. Ojalá que sí.

P: Ahora que estás hablando de la posibilidad de poder jugar con todo un Madrid o Barcelona, ¿qué sientes cuando echas una mirada atrás al 2011 cuando llegaste al Formentera para jugar en Preferente?

R: La verdad que siento una alegría tremenda por el trabajo bien hecho, por muchos años de esfuerzo, que han provocado que el club esté ahora donde está. Por aquel momento, era completamente impensable que estuviéramos hablando de esto. La realidad es que hemos ido creciendo año tras año y ahora me dedico a saborearlo en cada entreno y en cada partido. Hay que sacarle jugo, que en aquella época vivimos momentos complicados.

P: Sin ser de la casa, eres sevillano, ¿por qué la SD Formentera y tantos años?

R: Llegué en noviembre, no tenía equipo. Lo dejé todo en manos de un representante y me fue fatal. Las propuestas no fueron las que esperaba y surgió esta posibilidad y vine con ilusión. Me presentaron un proyecto ambicioso, un club humildes pero con ganas de hacer las cosas bien. Estoy en un sitio donde me siento muy querido, siento que mi trabajo se aprecia y eso, a pesar de las dificultades que tiene la isla en invierno, ha pesado más que todo.

P: El pasado domingo sacasteis tres puntos de oro de Llagostera, ¿qué te esta pareciendo esta categoría tan 'desconocida' para ti? ¿Se he hecho equipo como para mantenerse?

R: Estoy muy contento con la plantilla que han conformado. Es un equipo de garantías para hacer un buen papel. Estoy seguro de que nos vamos a mantener. En este Grupo lo veo todo muy igualado, me esperaba que algunos equipos fueran mucho más holgados. Una de las claves para ver esto es ver que los siete puntos que tenemos, son todos fuera de casa. Estamos con ganas de volver a jugar en casa para empezar a darle a nuestra gente alegrías.

P: Las mayores alegrías de tu carrera las has tenido seguramente con la Copa, una competición anticuada y cuyo formato siempre es lapidado por los aficionados. ¿La Copa mola?

R: La Copa es una competición a la que le tengo muchísimo cariño. Me ha hecho vivir los momentos más especiales de mi carrera, pero está anticuada. A día de hoy, está formada para que la ganen los grandes sí o sí. Ni siquiera el resto de equipos de Primera tienen opciones. Me gustaría más un sorteo puro, a partido único en el campo del pequeño. Le daría muchísima más emoción, más sorpresas y los grandes pondrían a los buenos, que a veces se los guardan cuando solventan todo en la ida.

P: Para acabar, tenía que hacerte esta pregunta sí o sí. Se hizo bastante viral vuestro reportaje con Movistar con vuestra situación en la Isla. ¿Ya tenemos a todos los compis con piso? ¿Qué tal el tema aviones y salidas de la isla?

R: Sí, bueno, por suerte ya está bastante mejor. Ya están todos los compañeros bien ubicados. Este año se hace menos duro el tema viajes, porque hacemos noche, pero también es verdad que los formenterenses somos muy duros (risas).