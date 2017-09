Victoria por la mínima del conjunto franjiverde

Google Plus

El Elche viajaba hasta Ibiza para disputar en la mañana del domingo el encuentro de Liga ante la Peña Deportiva Santa Eulalia. Con un equipo a cada extremo de la tabla, y con la dinámica goleadora de los franjverdes, se preveía un partido bastante cómodo para el Elche CF.

La alineación de Vicente Mir presentaba variaciones lógicas, puesto que el técnico pretendía reservar a sus jugadores titulares de cara al encuentro copero del miércoles ante el eterno rival, el Hércules CF.

Victoria por la mínima

El partido arrancaba, y la presión franjvierde era constante. Las condiciones del césped y las dimensiones del campo no le pusieron las cosas fáciles al Elche CF que no se supo adaptar hasta pasados unos minutos. Las ocasiones brillaban por su ausencia para ambos conjuntos. Fue a falta de unos minutos para el descanso, cuando Lolo Plá abría el marcador y anotaba el único gol del encuentro. El franjiverde aprovechaba un rechace y no perdonaba.

Tras el paso por vestuarios, Edu Albacar debutaba. La desesperación de los locales por empatar el encuentro crecía por momentos, y consiguieron llegar al área generando peligro sobre la portería defendida por Jose Juan.

En el descuento, la Peña Deportiva se quedaba con 10 por la expulsión de Pau Pomar. Ante esta situación y sin tiempo para mucho más, el colegiado indicaba el final del encuentro y los franjiverdes se hacían con otra victoria, la cuarta consecutiva.

Inicio inmejorable

Los pupilos de Viente Mir se están acostumbrando a ganar con facilidad y a base de goles se han convertido en uno de los equipos más temidos de la categoría. Los franjiverdes derrochan calidad y tiran de buen fútbol para ganar los encuentros. Con un total de cuatro victorias, un empate y 14 goles a favor, los franjvierdes son líderes a día de hoy.

Por su parte la Peña Deportiva no está gozando de la misma suerte que los ilicitanos, y es que solo ha conseguido una victoria ante cuatro derrotas. El equipo se encuentra en zona de descenso con apenas tres puntos en su casillero.

Puntuaciones VAVEL