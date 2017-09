Atlético Saguntino - Valencia Mestalla: volver a ganar

Google Plus

Derbi valenciano en la división de bronce. Atlético Saguntino y Valencia Mestalla se enfrentan en Sagunto, en busca de una victoria que no han conseguido en lo que ha trascurrido de temporada este mes de septiembre, pues los de David Gutiérrez no han vuelto a ganar desde que lo hicieran en la primera jornada, mientras que el filial del Valencia no lo ha hecho desde la jornada segunda.

El Atlético Saguntino viene de perder en Son Moix ante el Mallorca, por un ajustado 3-2. A los mallorquines le bastaron cuatro minutos para ponerse por delante y comenzar el partido ganando, después del gol conseguido por Abdón Prats. No llegarían más goles hasta la segunda mitad, donde a los sesenta y tres minutos de encuentro, el Atlético Saguntino empataba gracias a Ángel Marín Miguel.

Los últimos diez minutos serían de infarto. Salva Sevilla volvía a poner por delante al Mallorca en el 81, y tras intentonas de los visitantes para volver a empatar, de nuevo Abdón marcaba para los locales y sentenciaba el encuentro. Nuha Marong recortaba distancias en el descuento, pero a los de David Gutiérrez les faltó tiempo.

El Valencia Mestalla, por su parte, fue derrotado por el Atlético Baleares en casa, por el resultado de 1-2. Fueron los baleares los que se adelantaron en el marcador, obra de Francesc Fullana en el minuto 37. Ya en la segunda mitad, Rafa Mir empataba el encuentro en el minuto 67, pero a falta de quince minutos, Álvaro Sánchez volvía a poner por delante al Atlético Baleares con el 1-2 definitivo y los tres puntos del encuentro se los llevaba el equipo visitante.

Balance a lo largo de la temporada

El Atlético Saguntino suma cuatro puntos tras las primeras cuatro jornadas de campeonato disputadas. Una victoria, un empate y dos derrotas han cosechado los de Sagunto. En cuanto a goles, cuatro goles a favor, por los cinco goles encajados. Está colocado en décimo tercera posición.

El Valencia Mestalla suma dos puntos más, seis en total. Los valencianos han conseguido dos victorias y dos derrotas, por ningún empate después de cuatro encuentros ligueros. En el tema de los goles, siete goles a favor por cuatro recibidos. Los de Luboslav Penev se encuentran en octava posición.

Posibles onces

Atlético Saguntino: Lluna; Gallego, López, Marín, Rafa Gimeno, Fran, Jorge Julià, Gilabert, Lois, Nuha y Senga.

Valencia Mestalla: Rivero; Pérez, Centelles, Javi Jiménez, Morgado, Damián, Miki, Villar del Fraile, Gil, Ferrán Torres y Rafa Mir.