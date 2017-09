Ontinyent - RCD Mallorca: tres puntos para seguir soñando

Google Plus

FOTO: futbolbalear.com

Este próximo domingo, a partir de las 12 horas, El Clariano será el escenario del que sin duda, es uno de los partidos de la jornada. Y es que el Ontinyent -quinto en la tabla- recibe al todavía invicto y colíder RCD Mallorca. Tan sólo tres puntos les separan en la clasificación.

Señalar que los dos conjuntos llegan reforzados después de sumar los tres puntos en sus respectivas últimas citas. Así, los de Vicente Parras derrotaron a domicilio al Formentera (1-2) y los de Vicente Moreno superaron en Son Moix al Atlético Saguntino (3-2) gracias en buena parte a la actuación estelar de un inicialmente suplente Salva Sevilla que apunta a la titularidad.

Últimos antecedentes

Los bermellones no visitan a los valencianos desde enero de 1995 cuando en un partido correspondiente a la ida de la tercera ronda de la Copa del Rey, los por entonces dirigidos por un jovencísimo Nando Pons empataron (2-2) tras desperdiciar una renta de dos goles. Para los curiosos, recordar que en la primera mitad, Djurdjevic y "Chichi" Soler anotaron los tantos insulares mientras que Chuli y Marín firmaron los goles locales, ambos en el segundo acto. Por cierto, en la vuelta los baleares no tuvieron piedad en el Luis Sitjar (7-3).

En Liga, la última visita del RCD Mallorca tuvo lugar en la temporada 1977/78. Aquella tarde, el Ontinyent pasó por encima (3-0) de un equipo que aquel año acabó perdiendo la categoría.

Propiedades extranjeras

Curiosamente, en la actualidad ambas instituciones cuentan con sendas propiedades procedentes del extranjero. En los blanquinegres, el capital llega desde Australia mientras en los visitantes, proviene de Estados Unidos. Eso sí, los valencianos cuentan con dirigentes nacionales. En el RCD Mallorca, por su parte, la afición sigue esperando que aparezca en escena el nuevo Presidente: el ex tenista Andy Kohlberg. Cabe recordar que en los últimos días, la Torre de Babel que supone el organigrama mallorquinista también ha incorporado al ex jugador del Chelsea, el inglés Le Saux, que se suma, entre otros, al ex jugador de baloncesto canadiense Steve Nash.

Posibles onces iniciales

Ontinyent: Álvaro Campos; Albiol, Verdú, Monreal, Russo; Carrasco, Anaba, Tito, Juanan, Keita Jr y Leomar.

RCD Mallorca: Reina; Joan Sastre, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla; Marc Pedraza, Damià Sabater o Salva Sevilla, Pol Roigé, Lago Junior; Cedric y Abdón Prats.