El Izarra remonta en Sarriena y sale momentáneamente del descenso

Google Plus

Con un cielo totalmente despejado y un sol de justicia impropio de estas fechas, Sarriena se preparaba para vivir el duelo de la novena jornada entre Leioa e Izarra. Los locales llegaban al choque con ocho puntos y tras haber caído en su último desplazamiento a Tudela por la mínima. Los locales eran conscientes de que gozaban de una gran oportunidad para volver a alejarse de la zona roja. Antes de comenzar esta jornada, era el Lealtad el conjunto que marcaba el último puesto de salvación directa.

Por su parte, el Izarra llegaba a Sarriena con cinco puntos y sumido en una profunda crisis. Debido a sus malos resultados, el conjunto navarro se vio obligado a prescindir de Diego Prendes. La pasada jornada fue Sergio Galán quién actuó como interino. Finalmente, la elección del club de la Tierra Media ha sido Nacho Martín, un entrenador experimentado que llegó a ser segundo de Lotina. Turbulentos tiempos para la entidad foral, que sin embargo respiró aliviado al conseguir vencer en San Francisco, inaugurando su casillero de victorias en lo que va de temporada.

Formaciones iniciales

De esta forma, Lambea apostó por la siguiente formación: Unai en portería, Morcillo como LI, Óscar Pérez y Córdoba como centrales y Luca Ferrone en el lateral diestro. En la parcela central, el técnico vasco volvía a apostar con un doble pivote compuesto por Undabarrena y Baleani. Leandro se situaba en el ataque izquierdo, mientras que Goti lo hacía por la diestra. Como referentes se situaban Óscar García y Yurrebaso.

Por su parte, el riojano Nacho Martín inauguró su etapa como técnico del Izarra con el siguiente once. Julio en portería, Eguaras como lateral zurdo, Maestresalas y Cabrera como centrales, Eneko en el otro costado. Cisneros y Briñol compusieron el doble pivote. Por delante, línea de tres para Bruno, Yoel y Arnau. En punta de ataque, como referencia, Gorka.

Óscar García no desaprovechó el regalo

Y así comenzó el encuentro. Los primeros minutos fueron de mucha igualdad sobre el campo. En el minuto 7, un buen centro de Morcillo fue rematado por Óscar García por encima del larguero. Minutos más tarde, en un fallo flagrante de Cabrera, el propio Óscar se quedó solo ante Julio y le batió por raso, poniendo el 1-0 en el simultáneo. Demostró así el conjunto de Izarra por qué está tan abajo en la tabla. Demasiadas debilidades atrás. A pesar de todo, los visitantes se animaron tras la diana encajada. Primero Yoel se internó en el área, sin llegar. Poco después, Briñol lo intentó desde fuera del área. Pese a todo, la zaga visitante se seguía mostrando muy vulnerable. Los navarros tenían la posesión del esférico, aunque sin generar demasiados problemas al marco de Unai Etxebarria.

En cambio, los azulgranas, con menos balón, parecían no necesitar demasiados alardes ofensivos para inquietar a la línea defensiva estellesa. El partido estaba lleno de imprecisiones. Los de Merkatondoa ganaron presencia en campo rival. Al filo de la media hora, llegó la más clara para los fosforitos. Arnau disparó a quemarropa, pero el joven arquero Unai Etxebarria resolvió bien y evitó el empate. Según pasaban los minutos, la imagen de los forasteros fue mejorando. Sin embargo, quien tuvo la oportunidad de poner el segundo fue el Leioa. Yurrebaso se quedó mano a mano con el arquero rival, aunque esta vez Julio pudo aguantar bien y resolver la papeleta. La última acción destacable de los primeros 45’ la llevó a cabo Leandro con un buen slalom que finalmente acabó con el cántabro en el suelo por inercia. Así, bajo un bonito atardecer en Bizkaia, se llegaba al descanso.

Golazo para empatar

El segundo tiempo arrancó sin cambios en ninguna de las dos formaciones. Goti dispuso de un lanzamiento de falta que mandó fuera por poco. El Leioa salió mejor al verde que el Izarra, aunque los navarros lo seguían intentando a base de centros a la "olla". Precisamente en una de estas acciones aéreas. Eguaras la puso dentro del área y Briñol cabeceó a gol, estableciendo el empate a uno. El gol pareció enfadar al Leioa, que pudo volver a distanciarse en el marcador con un testarazo de Yurrebaso. Lambea movió ficha, introduciendo a Yosu por Leandro. También pudo poner el segundo el Izarra tras una gran internada de Bruno que acabó dudando dentro del área, cuando perfectamente pudo haber puesto a prueba a Iturrioz.

Cuando el crono marcaba los setenta minutos, Goti protagonizó una gran carrera por banda, llegó al área y asistió a Yurrebaso, aunque el punta no definió bien y perdió la oportunidad. Nacho Martín realizó sus primeras permutas, metiendo a Bolo por Gorka Laborda y a Cacho por Briñol. Los locales no conseguían hacer daño a los navarros, que estaban más cerca de ganar este partido que de perderlo. Ferrone lo intentó por su flanco, pero no pudo concretar en un tiro a puerta. El partido se encaminaba a su final y parecía difícil que se rompieran las tablas. Disparos sí había, pero ninguno con marchamo de gol. La más clara la iba a tener un activo Goti, que obligó a Julio a sacar el balón de la escuadra. Posteriormente, Óscar García mandó la pelota arriba.

Bolo sentencia al Leioa

Con todo aparentemente visto para sentencia, un tremendo error de la zaga leioztarra en salida de balón le iba a costar carísimo al equipo de Sarriena. Unai acabó derribando a Eguaras dentro del área y el colegiado decretó la pena máxima. Bolo se encargó de transformarla y, con ello, dio oxígeno al Izarra. De pronto, un conjunto que no había ganado, acumula dos victorias consecutivas. Y eso que aún tuvo una falta Yosu para establecer el empate. Sin embargo, el disparo del asturiano se perdió fuera y los navarros se llevaron el triunfo.

De esta forma, el Leioa queda en la zona baja de la tabla, sumando ocho puntos y situándose provisionalmente en la decimotercera posición, igualado con la promoción y a un solo punto del descenso. Su próximo partido será frente a la Unión Deportiva Logroñés en Las Gaunas. Por su parte, el Izarra es provisionalmente decimosexto con los mismos puntos y recibirá al Bilbao Athletic en Merkatondoa.

Puntuaciones VAVEL