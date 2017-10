Vitoria y Racing empatan a nada

Google Plus

Con dos equipos que ocupaban puestos muy distantes en la tabla clasificatoria, el partido se presentaba como una forma de disipar dudas y reencontrarse con el mejor juego de cada conjunto. Sin embargo, lo vivido en Olaranbe nada tiene que ver con las intenciones iniciales de ambos clubes.

Ángel Viadero introducía un cambio con respecto a la victoria del pasado fin de semana ante el Bilbao Athletic. Sergio Ruiz sustituía en el once inicial a Quique Rivero, quizás para dar más consistencia en el centro del campo y evitar las envestidas del equipo rival.

El partido comenzaba con un aviso del equipo santanderino en el primer minuto de partido, quizás para intimidar a su rival y mostrar sus credenciales en el encuentro. Pero el disparo de Aquino lo atrapó muy bien Cebriá. Sin embargo, con esa acción se acabarían parte de las opciones de ataque del equipo racinguista. A partir de ese momento, los locales iniciaron el dominio territorial del partido, con mucha posesión del esférico y con tres llegadas claras, primero con dos lanzamientos desde fuera del área de Sarriegui y Azkue que despejaba a córner un muy bien situado Iván Crespo y una tercera llegada de Regis que se escoró lo suficiente para enviar el balón al lateral de la red.

El Racing no encontraba su lugar y, tanto Sergio como Antonio Tomás, no tenían el balón, por lo que el fútbol directo de los centrales santanderinos se convirtió en la mejor forma de llegar a la portería contraria, aunque sin demasiado éxito. Con mucho aburrimiento y poco fútbol, el partido se iba consumiendo en minutos.

En el último tramo de la primera parte, el cuadro verdiblanco comenzó a tener algo más de posesión y fue cuando pudo desarrollar un fútbol algo más vistoso. Una buena combinación entre varios jugadores racinguistas la culminaba Antonio Tomás con un pase picado al segundo palo que buscaba a un bien colocado Juanjo, pero el guardameta Cebriá estuvo muy rápido e impidió el remate del jugador santanderino. El Racing se animó con llegadas laterales por medio de Castañeda y Héber que fueron bien resueltas por la zaga vitoriana.

A falta de cinco minutos para llegar al descanso, Cipetic realizó una gran galopada por la banda derecha hasta la línea de fondo pero su pase final fue despejado por la defensa racinguista. En una fase de partido mala y con muchas interrupciones, Aquino a punto estuvo de adelantar a los verdiblancos justo antes del descanso, tras un gran disparo desde fuera del área, pero el balón salió rozando el poste de la portería defendida por Cebriá.

Misma tónica en la reanudación

La segunda parte comenzaba como finalizó la primera. Muchas imprecisiones y múltiples fallos por uno y otro bando. A los pocos minutos, Amilibia colgaba un balón que despejó la defensa santanderina con apuros a córner. Con pocas cosas que contar, el partido seguía avanzando y el C.D. Vitoria tocaba el balón pero sin avanzar metros mientras que su rival esperaba agazapado en su campo para salir a la contra.

Lo más destacado de esta fase del partido fueran un par de llegadas del Racing en las que no supieron responder con acierto Aquino y César Díaz y una cabalgada de Cipetic que no encontró rematador. Mientras tanto, Ángel Viadero refrescaba a su equipo para intentar cambiar la imagen e imponerse en los minutos finales del partido. Rivero y Javi Cobo fueron las bazas que se guardó el técnico santanderino para intentar llevarse el partido, pero el resultado no fue el que buscaba.

Sin un dominador claro y con múltiples fallos en las entregas, el partido se encaminaba a un claro cero a cero. Lo intentó Sarriegi desde fuera del área, pero su disparo salió alto. Poco después, Aquino dispuso de dos golpes francos desde cerca de la frontal, pero sus lanzamientos solo tuvieron colocación y poca potencia, por lo que Cebriá pudo atrapar sin problemas. El Vitoria también dispuso de su llegada con un remate de cabeza de Etxaburu que salió fuera por poco.

Con poco más que destacar y cuando el cronómetro ya marcaba los minutos de añadido, el destino del partido pudo cambiar si César Díaz hubiera rematado con fuerza un balón que le cayó franco y sin rivales cerca del punto del penalti. Sus ansias por marcar y la sorpresa por el regalo hicieron que el jugador manchego rematara flojo a las manos del meta local. Con el susto en el cuerpo y el Vitoria pidiendo la hora, Iñigo Ibargoien daba la réplica a los santanderinos y remataba desde fuera del área un disparo que salía rozando el poste de la portería de Iván Crespo.

Reparto justo de puntos entre dos equipos que desarrollaron un juego pobre y plano y que tendrán que mejorar mucho si quieren cumplir los objetivos establecidos. El C.D. Vitoria continuará una semana más coqueteando con los puestos de descenso y el Racing suma su quinto partido sin recibir gol pero sigue con un juego que no convence y preocupa a su afición.