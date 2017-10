Previa Burgos - Gernika: ¿será batido Saizar?

Saizar detiene una ocasión al Tudelano (fuente La Voz de La Ribera)

Novena jornada ya de competición y el Burgos continúa con su cero en el contador de goles recibidos. Mikel Saizar está erigiéndose como el mejor arquero de la categoría. Los de Patxi Salinas, además, tampoco son prolíficos de cara a la meta contraria, ya que solamente anotaron cinco dianas. Aunque parezca mentira, los blanquinegros han conseguido sumar ya 18 puntos, lo máximo posible con esas cifras goleadoras. Todas sus victorias han sido por idéntico resultado, 1-0. Y todos sus empates también han sido sin goles. Se podría decir que los de El Plantío están abonados al binario. Los de la ribera del Arlanzón ocupan actualmente la tercera plaza. Tanto Mirandés como Sporting B adelantaron a los castellanos en la pasada jornada, en la que los burgaleses empataron en una difícil cancha como Gobela.

Podrá gustar o no el juego del Burgos Club de Fútbol, pero de lo que no cabe duda es de que es efectivo. Rallando la perfección a nivel defensivo encuentro tras encuentro, el conjunto burgalés basa en su muro defensivo casi todo su éxito. Su juego no es la quintaesencia del fútbol de toque, pero muchas veces en Segunda B no se gana solamente raseando el cuero. En su lugar, La Burgatti emplea un juego aguerrido y con intensidad, buscando ganar la partida desde la fuerza y el coraje. Y de momento, los resultados no pueden ser mejores para Salinas y compañía. El principal problema de este equipo es su falta de gol, que disimula con este excelente rendimiento defensivo. Con solo cinco goles en ocho encuentros, el conjunto castellano-leonés debería mejorar su puntería, ya que en algún momento comenzará a recibir tantos.

Los forales siguen instalados en media tabla

El Gernika, por su parte, llega a este encuentro situado en la undécima posición, si bien acumula cuatro jornadas sin ganar. Los de Luaces llevan el estigma de ser un equipo de rachas. Ya en la pasada temporada, los forales estuvieron quince encuentros sin perder. Sin tener grandes cifras en ataque, los vizcaínos también suelen aprovechar bastante sus tantos. Por ahora, los de Busturialdea han conseguido cinco puntos en Urbieta y cuatro puntos fuera de su feudo. Vencer en Burgos y batir a Saizar sería una gran hazaña para los vascos y podría suponer un punto de inflexión en esta temporada. Buena oportunidad pues para los visitantes, ya que los locales no llegan en su mejor estado de forma.

Con tres goles anotados, Íñigo Pradera es el jugador más acertado de cara a puerta. El canterano del Athletic acumula el 50% de los tantos del equipo. En cuando al rendimiento defensivo, el Gernika ha encajado hasta ahora ocho tantos, a una media de tanto por partido. En cuanto a estio de juego, no podemos esperar a un bloque ofensivo en El Plantío. Los gernikarras tratarán de ejercer una gran resistencia defensiva, para buscar luego al contragolpe o en jugadas a balón parado la portería contraria. Podrán perder o ganar, pero lo que es seguro es que la Sociedad Deportiva Gernika luchará hasta el final. Esa es una de las señas de identidad de este equipo, que de esta forma logra el necesario arraigo con la gente de la villa foral, también inconformista y luchadora.

Táctica burgalesa

Patxi Salinas ha mostrado su preferencia por un 1-4-4-2, si bien es cierto que la pasada jornada varió el esquema, poniendo un 4-2-3-1. Mikel Saizar es indiscutible bajo los palos. En la zaga, Andrés sería LD, pareja de centrales para Ayoze Placeres y Julio Rico y el incombustible Eneko actuaría por el flanco zurdo. El mediocentro estará formado por Cusi y Abel Suárez. Más arriba, se desplegan en mediapunta Youssef, Iker Hernández y David Martín. Carlos Álvarez podría ser la referencia.

A pesar de su gran inicio, lo cierto es que el protagonismo de Youssef ha decaído bastante en las últimas jornadas. El africano comenzó la temporada como un tiro, pero últimamente no está jugando tan bien y el equipo lo acusa. Eneko es un puñal por banda y una pesadilla para las defensas contrarias. David Martín, por su parte, destaca por su velocidad y desborde y ayuda bastante al Burgos en ataque.

Posible formación foral

En el Gernika, la formación preferida por Jabi Luaces es un 1-4-2-3-1. Altamira será el guardameta. La defensa será de circunstancias por las numerosas bajas. Kevin Calle, que ha jugado todos los minutos de esta temporada, actuará como lateral derecho; Berasaluce y Carracedo, Murgoitio jugará por el otro carril. Olaetxea y Otiñano serán los mediocentros. Por delante, línea de tres con Entziondo, Abaroa y Madrazo. En punta podría actuar Etxabe.

Por ahora, los nuevos fichajes no están logrando el protagonismo que seguro desearían. Entre lesiones y competencia, las cosas no están siendo nada fáciles para ellos. Solamente Arego y Olaetxea están logrando coger protagonismo. Sin embargo, otros futbolistas como Petxarromán, Quintana o Iker Bilbao apenas han podido disputar de minutos, cada cual por diferentes motivos.

Bajas y posibles onces

En el bando local, Adrián es baja por lesión y tanto Aritz Borda como Adrián Cruz se pierden el partido por sanción. Vuelve a estar disponible Jagoba Beobide.

En el Gernika, son baja Torrealdeai, Ander Larrucea, Petxarromán y Arego. Defensa en cuadro pues para el cuadro gernikés, que deberá innovar en la zaga.

Burgos CF: Mikel Saizar; Andrés, Ayoze Placeres, Julio Rico, Eneko, Cusi, Abel; Youssef, Iker Hernández, David Martín; Carlos Álvarez

SD Gernika: Altamira; Kevin Calle, Berasaluce, Carracedo, Murgoitio; Olaetxea, Ontiñano; Entziondo, Abaroa, Madrazo; Etxabe.