Dani López oposita a ser el 9 titular

Dani López golpea un balón en el partido ante el Burgo. FOTO: Eder Fernández

La falta de gol está siendo un problema para el Arenas en este inicio de temporada. Los de Getxo suman 9 goles en 8 jornadas disputadas, con una sola victoria, en casa y por la mínima ante el colista, la Peña Sport. Lo curioso es que, del total de los goles marcados, tan solo 2 han sido obra de los delanteros, concretamente de Dani López.

El atacante madrileño ha participado en 7 de los 8 encuentros disputados hasta la fecha, aunque en 4 de ellos lo ha hecho partiendo desde el banquillo, y tiene una media de un gol cada 146 minutos esta temporada. Un dato que, a pesar de no ser muy notorio si miramos la tabla de goleadores de la categoría, mejora con creces los números de su competidor en el ataque, Josu Santamaría, que aún no se ha estrenado como goleador habiendo disputado casi el doble de minutos.

Y es que la falta de gol no se le puede achacar solo a Santamaría. De los jugadores de ataque, tan solo Jonxa Vidal ha visto puerta esta temporada, además de Dani López. Aitor Ramos, Urkiza, Luisma Villa y Cristóbal Gil no han visto puerta en lo que va de temporada, además del propio Santamaría y de Javi Ontiveros, delantero recién llegado desde el filial del Rayo Vallecano y que aún no ha disputado ningún minuto con la camiseta del Histórico.

A pesar de no haber marcado el sábado ante el Burgos, López cuajó una gran actuación y abrió el debate en Gobela sobre quién debe ocupar la posición más adelantada en el 4-2-3-1 que propone Bolo, aunque parece que a día de hoy el canterano del Atlético de Madrid parte con una ligera ventaja.

Si bien es cierto que ninguno de los dos delanteros ha destacado en su carrera por anotar cantidades ingentes de goles, el juego de Dani López de adecúa más a lo que exige un campo como Gobela. Con sus 187 centímetros, es todo un seguro de vida en el juego aéreo. Ya lo demostró la jornada pasada ante dos huesos duros de roer como son Julio Rico y Aritz Borda, con quienes se vio las caras en numerosas disputas, sobre todo por alto, y ganando la mayoría de ellas.

Dani llegó a Getxo en enero de 2016 procedente del Inverness escocés, donde no tuvo mucho protagonismo (marcó un gol en 10 partidos), y desde entonces ha anotado 12 goles en 50 partidos con la elástica rojinegra. Unas cifras que seguro espera mejorar si tiene la continuidad que viene mereciendo en lo que va de temporada.