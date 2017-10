Balsámica victoria del Leioa ante la Peña Sport

El séptimo partido liguero iba a arrancar en Sarriena. En un día típico de las tierras vizcaínas, nuboso con amenaza de lluvia, se daban cita tanto Sociedad Deportiva Leioa como Peña Sport. Ambas escuadras llegaban con problemas clasificatorios. Los azulgranas, con cinco puntos, contabilizaban antes de este encuentro una victoria, dos empates y tres derrotas. La última, bastante dolorosa en Tajonar (2-1). Por su parte, los visitantes comparecían en Leioa sin haber conseguido aun su primer punto. Los de Tafalla debían conseguir sumar con urgencia, si no querían verse abocados al descenso. Al inicio de esta jornada, era el Osasuna B quien marcaba la permanencia, con seis puntos. Precisamente en la zona roja y en el partido que abría este fin de semana, el Amorebieta conseguía su primera victoria frente al Arenas (3-1) y se iba hacia los cuatro puntos, situándose uno por debajo del Leioa.

Formaciones iniciales

Jon Ander Lambea compareció con la siguiente formación, Unai Etxeberria en portería; Magdaleno en la izquierda, Córdoba y Óscar Pérez como centrales y Ferrone en la banda derecha. Por delante, Undabarrena e Iriondo. Mediapuntas para Leandro y Goti. Como referencias se situaron ambos nueves del equipo, Óscar García y Yurrebaso. En el banquillo esperaban Alain, Iturrioz, Izaro, Jorge, Aspas y Baleani. Lambea decidió hacer rotaciones; Baleani se quedó fuera del partido y habituales como Iturrioz y Aspas tuvieron que esperar su oportunidad en la banqueta.

En los visitantes, David Ruiz apostó por los siguientes once futbolistas: Eduardo de Prados en portería, De Frutos lateral izquierdo, defensa cenral para Iván García y Xiker, derecha para Joni. Como mediocentros, Jon Ceberio y Mario Ganuza. Línea de tres para Diego, Héctor y Úriz. Como referencia, Arellano. Como suplentes aguardaban Oier, Íñigo, Eneko, Alonso, Xabi, Maeztu y Adrián. Conforme fue avanzando el encuentro, Ruiz se vio obligado a aumentar la presencia visitante en ataque, acabando incluso con Iván García de 9.

Centrocampismo y bastantes pérdidas

Así, se puso el esférico en juego. La primera intentona la llevó a cabo Jon Ceberio. Sin embargo, el Leioa comenzó a llegar a la puerta contraria muy pronto. Iriondo pudo adelantar a los vascos en los primeros minutos. Los locales querían demostrar su favoritismo en el verde. Yurrebaso disparó desde fuera del área y el balón se fue algo por encima de la portería de De Prados. Los visitantes, por su parte, lo intentaban por medio de Lacruz, aunque la zaga local resolvía bien estas acciones. Conforme pasaban los minutos, las imprecisiones comenzaban a multiplicarse sobre el césped. A ninguno de los dos equipos les duraban demasiado las posesiones. El balón sobrevolaba frecuentemente el cielo y costaba llegar a las áreas. Hasta que llegó la más clara para el Leioa.

Goti rompe la monotonía

En un saque de esquina, primero Córdoba y luego Yurrebaso dispararon a quemarropa, sin lograr que el balón traspasara la línea. El contexto del encuentro seguía siendo el mismo: demasiadas imprecisiones, con los locales teniendo posesiones atropelladas y los visitantes bien plantados atrás pero con dificultades para inquietar e Unai Etxebarria. Arellano era una isla en la punta de los navarros. Cuando menos peligro había en el encuentro, la zaga visitante erró gravemente y Goti se quedó solo, avanzó hacia la portería y batió a De Prados. El gol espoleó a los locales, que dispusieron de un tiro libre que Unda mandó a escasos centímetros de la escuadra.

Los visitantes no habían hecho demasiadas cosas mal, pero prácticamente su juego se basaba en pelotazos a Lacruz. Y con eso es muy difícil generar peligro. El Leioa comenzó a intensificar sus ataques. Ferrone combinó con Óscar García, quien pasó a Goti, que enganchó su disparo directamente fuera. Sin ser demasiado vistoso, el Leioa se mostraba sólido y no dejaba llegar al conjunto tafallés. Con solamente un cabezazo y un intento de remate de Xiker como bagaje ofensivo, era complicado que los hoy blanquinegros se fueran al descanso puntuando.

El segundo tiempo arrancó sin cambios. Los locales salieron decididos a establecer el segundo. Yurrebaso conectó un cabezazo muy fácil para el arquero visitante. Después, Óscar García erró en su intento por picar el cuero delante de De Prados. Los visitantes seguían apostando por los centros y las jugadas directas. En una de ellas, Lacruz se fue velozmente por banda y asistió a Uriz, quien mandó la pelota fuera con todo a favor para empatar la contienda. David Cruz decidió mover ficha, metiendo a Iriondo por Ganuza, buscando dar un punto más en ataque a los de San Francisco. Pero el Leioa seguía generando sobre todo por bandas. Yurrebaso forzó una falta en el pico del área, que Undabarrena acabó estrellando en la barrera.

Los locales tardaron en cerrarlo

Leandro se mostraba muy activo por el costado. En una de esas acciones, el cántabro puso un centro con parábola para Yurrebaso, pero De Prado evitó el segundo. Lambea realizó el primer cambio. Aspas sustituyó a un hoy participativo Goti, que salió aplaudido por los 250 aficionados que hoy acudieron a Sarriena. Por la Peña Sport salió Maeztu, buscando más mordiente. Los locales continuaban levando la iniciativa y gozaron de algún contragolpe, si bien no supieron culminar el último pase, y con ello, llevar la tranquilidad al marcador. La Peña no generaba peligro, pero el marcador seguía abierto. Los navarros se estaban dejando el alma en cada balón divido, pero no podían transformar ese entusiasmo en llegadas. Los visitantes agotaron las sustituciones, dando entrada a Oier.

Precisamente el ex del Leioa estuvo a punto de marcar a su ex equipo en una gran carrera, pero Unai Etxebarria se anticipó muy bien y evitó el tanto. Los de Sarriena dominaban el encuentro, pero no terminaban de cerrarlo. Hasta que a falta de escasos minutos para el final, Magdaleno avanzó por su banda y puso un gran balón para Leandro, que en una posición franca no falló y puso el segundo en el electrónico. La segunda diana dejó noqueada a la Peña. El partido quedó ya visto para sentencia. Los últimos minutos fueron un suplicio para los de Tafalla, que encima quedaron con 10 jugadores por la lesión de Arellano y colocaron a Ivan García en punta para bajar balones. Iriondo pudo poner el broche final en un lanzamiento de falta. Pero fue finalmente Yurrebaso quien puso el tercero tras recoger un rechazo. Jorge Cortés remató a puerta y tras parar De Prados, el hoy 9 leioztarra empujó a gol. Casi inmediatamente después, finalizó el partido.

Próxima jornada

El Leioa respira y queda ahora con ocho puntos, alejándose del descenso. La próxima jornada visitará el Ciudad de Tudela para medirse al Tudelano. Por su parte, la Peña Sport sigue con su casillero a 0 y se enfrentará al Izarra en San Francisco, en un duelo entre dos equipos que aún no han conseguido vencer.

Puntuaciones VAVEL