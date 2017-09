Google Plus

Previa Leioa - Peña Sport: necesidad frente a urgencia máxima (fuente Insiga Leioa)

Con seis jornadas ya disputadas, el panorama del Grupo II se está aclarando mucho antes que en otras campañas. La tabla está comenzando a partirse. Como muestra, la diferencia entre los puestos de playoff y la promoción de descenso se sitúa ya en siete puntos. Una vez abierto el hueco, será difícil que algún equipo de zona media recorte la distancia para acercarse al playoff. En cabeza, el Burgos se está mostrando imparable, rentabilizando al máximo todos sus goles y siendo el único equipo de las tres primeras categorías nacionales que aún no encajó un tanto. Por detrás, el Sporting B también viene en un gran estado de forma. Los gigantes Mirandés y Racing completan los cuatro primeros puestos. A escasa distancia se sitúan un grupo de equipos (Real Unión, Tudelano, Logroñés, Athletic B ,Barakaldo...) que pugnarán por intentar el salto a la zona noble.

Por ahora, cotas tan altas no están siendo la lucha de ambos equipos, ya que ambos están en la zona complicada de la tabla. El Leioa, que perdió la pasada jornada frente a Osasuna B en Tajonar (2-1), ocupa ahora la decimosexta posición de la tabla, con cinco puntos y dos derrotas consecutivas. Bastante peor pintan las cosas para los navarros, que no han inaugurado su casillero de puntos y acumulan seis derrotas seguidas. La última en El Sardinero, frente al Racing (2-0). Por ahora, los tres últimos de la tabla no han conseguido ganar. Izarra y Amorebieta cuentan con solamente un punto y acumulan ya varias jornadas por ganar. La permanencia por ahora, la marca Osasuna B, con seis puntos.

Aún falta rodaje

A pesar de la revolución de este verano, el club de Sarriena ha fichado jugadores reputados de la categoría, como Morcillo, Yurrebaso o Aspas. Además, desde la entidad leioztarra se ha apostado claramente por la juventud, con las incorporaciones de futbolistas como Jorge Cortés, Unai Etxebarria, Izaro Abella o Leandro Martínez, todos ellos menores de 23 años. Tanto es así, que tras los filiales, la plantilla dirigida por Jon Ander Lambea es la más rejuvenecida de la categoría. Solamente tres jugadores quedan del glorioso Leioa del pasado curso (Córdoba, Undabarrena e Urtzi Iturrioz). La plantilla ya ha demostrado su potencial, venciendo 0-3 en un campo difícil como Les Caleyes o eliminando a todo un Racing de Santander en Copa acabando con 9.

Con un bloque compensado y equilibrado en todas sus líneas, el conjunto de Lambea quiere apostar por tratar bien el cuero y ser ofensivo, sin olvidar también la baza de los balones largos. Los jugadores están aún en fase de compenetración y quizá por ello el equipo no está dando todo su potencial. Por plantilla, la entidad de la Margen Derecha no debería pasar demasiados apuros, aun sabiendo que el listón de la pasada campaña es casi insuperable. Este encuentro es una buena oportunidad para alejarse del descenso, conseguir la primera victoria en casa y encarar su próxima visita a Tudela con más tranquilidad.

Muy mal inicio

Los navarros, por su parte, han comenzado la temporada de la peor forma posible. Con 0 puntos, 1 gol a favor y 12 en contra, son el equipo más goleado y el que menos ha marcado de los 80 de la división de bronce. Valdo tuvo el honor de abrir el grifo para los de San Francisco, en el duelo de infausto recuerdo ante el Sporting B, con 1-6 como resultado final en el electrónico. En el resto de partidos, la Peña ha competido y ha estado cerca de puntuar en varias ocasiones. cayendo por la mínima en cuatro partidos (1-0). Más que la defensa, lo que está condenado a los de la Tierra Media es la acuciante falta de gol.

La juventud también abunda en la Peña Sport. La edad media del equipo se sitúa en torno a 25 años. Hasta ocho jugadores de su plantilla se sitúan por debajo de los 23, lo que hace que quizá al bloque le falte experiencia. Solamente cuatro miembros del plantel rebasan la barrera de los 30 años. Son Valdo, Íñigo Calvo, el capitán Iván García y Maeztu, uno de los héroes del ascenso en la pasada temporada. David Ruiz ha conseguido mantener bastante el bloque que la pasada temporada campeonó en Tercera Navarra, pero a pesar de todo, los suyos están acusando la diferencia de categoría. Con un presupuesto sensiblemente inferior a otros gigantes como Racing o Burgos, mantenerse en Segunda B es harto complicado.

Formaciones tácticas

Los que serán mañana locales suelen jugar con un 4-2-3-1, aunque es probable que mañana Lambea apueste por colocar a dos hombres en punta. Iturrioz será el guardameta. Magdaleno podría ser el lateral izquierdo. Como centrales jugarían Óscar Pérez y Córdoba y la derecha sería para Ferrone, ya que Morcillo está sancionado. Centro del campo casi inamovible con Unda y Baleani. Por delante, actuarían de mediapuntas Aspas, Leandro y Goti. Arriba Yurrebaso. También podría jugar Óscar García en punta, sacrificando así a uno de los trescuartistas.

Por su parte, la Peña Sport podría salir con el siguiente once. Eduardo de Prados será el guardameta. Defensa para De Frutos, Galarza, Ozerinjauregi y Serrano. Ganuza y Ceberio en el mediocentro. Por delante, Uriz, Maeztu y Lacruz. Por último, como referencia ofensiva Adrián Socorro.

Posibles onces

Los locales no podrán contar con Morcillo, que vio doble amarilla en pamplona. Por su parte, los visitantes no podrán contar ni Valdo, Imanol Garnica y Álex Heredia, los tres por lesión.

SD Leioa: Iturrioz, Magdaleno, Óscar Pérez, Córdoba, Ferrone; Unda, Baleani; Aspas, Leandro, Goti; Yurrebaso.

Peña Sport: Eduardo de Prados; De Frutos, Galarza, Ozerinjauregi, Serrano; Ganuza, Ceberio; Uriz, Maeztu, Lacruz, Adrián Socorro.