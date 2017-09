Alex García: "Estamos haciendo cada vez cosas mejores"

Google Plus

Alex García ha disputado 111 minutos esta temporada. (Foto: Real Racing Club)

A nivel individual, el jugador está disfrutando de pocos minutos y todavía no ha encontrado un puesto en el once titular, donde su gran competidor en la banda izquierda, Héber Pena, está siendo uno de los mejores jugadores de este inicio de temporada. Alex reconoce que le está costando “arrancar y volver a sentirme importante”, y asume que en muchas ocasiones no ha estado acertado ya que “ha habido un poco de precipitación por mi parte por el hecho de querer agradar, de sentirme mejor y de querer hacer todo más deprisa”, aunque sabe que “al final todo va a llegar y estoy en la buena línea”.

El Racing superaba este pasado fin de semana con ciertos apuros a la Peña Sport, colista del grupo. Para Alex “todos los partidos van a ser difíciles con muchos equipos que ante nosotros no tienen nada que perder”. Aun así y a pesar del pobre partido de los racinguistas, el jugador cree que “el equipo salió bien, hizo un partido bueno con muchas correcciones pero siempre es mejor ganar y corregir, al final los tres puntos eran lo importante”.

La evolución de la competición y las semanas de entrenamiento con todos sus compañeros están facilitando su integración en el grupo. Desde este punto de vista y a nivel global, el equipo está avanzando, tanto a nivel físico como a nivel táctico. En este sentido, Alex confirma esa mejoría y afirma que “estamos haciendo cada vez cosas mejores y estamos siendo más intensos”.

El próximo fin de semana el Racing visita el siempre complicado campo de Merkatondoa, para enfrentarse al Izarra, equipo que ocupa la parte baja de la clasificación pero que basa gran parte de sus éxitos en sus partidos en Estella. Y es que la hierba artificial y su adaptación siempre ha sido un hándicap para los equipos que acostumbran a jugar sobre superficies naturales. Sobre este asunto, Alex cree que en la actualidad “la hierba natural y la artificial no es un salto tan grande como hace años que sí que se notaba más”.

Hándicap al margen, el partido del próximo sábado puede asentar al conjunto racinguista en la parte noble de la tabla clasificatoria. El jugador cántabro confía en que su equipo salga mentalizado sobre la importancia de sacar los tres puntos y espera que “según salgamos al campo nos tenemos que poner las pilas rápido, empezar con buen pie y saber a lo que vamos”.