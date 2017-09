Google Plus

La Peña Sport sigue en la casilla de salida (fuente Peña Sport)

El retorno a Segunda B se está convirtiendo en una pesadilla para la Peña Sport de Tafalla. Tanto es así, que tras seis jornadas, los navarros siguen con su casillero a cero. Con un solo gol a favor y 12 encajados, son el peor equipo de la categoría, siendo el conjunto menos anotador y más goleado de toda la división de bronce. El Alavés es el único equipo profesional que iguala sus registros. En la Tercera División, CD San José, Villacarrillo, Petra, Aceuchal, Calasancio y Casalarreina tampoco han sumado punto alguno. En resumen, solamente siete equipos de los más de 400 que componen las cuatro primeras categorías de nuestro fútbol se han quedado en blanco. Situación muy complicada la que vive el club de San Francisco.

A pesar de las ilusiones puestas a principio de temporada, el modesto club foral intuía desde el inicio que iba a ser un año complicado. Pese a los cortos desplazamientos, medirse en el mismo grupo con conjuntos tan potentes como Racing de Santander o Mirandés no es nada sencillo. La diferencia presupuestaria es abismal y aunque ya se sabe que el fútbol son 11 contra 11, el mayor poder económico siempre influye. Los tafalleses se han movido siempre entre la Tercera y la Segunda B. Con las limitaciones mencionadas, la entidad siempre ha querido luchar e identificarse con el pueblo. Una táctica con bastante éxito en otros equipos modestos, como Gernika o Calahorra.

Éxito deportivo, éxito humano

Alcanzar la tercera categoría del fútbol patrio no fue nada sencillo para ellos. La Peña se proclamó vencedora del Grupo Navarro de Tercera División, pero no logró subir en la primera eliminatoria de campeones. Tuvo que pasar otras dos rondas de repesca. El Castellón se cruzó en su camino. Más allá de lo deportivo, muy positivo para la entidad, lo que realmente quedó de aquel enfrentamiento fue la humanidad de los dirigentes y simpatizantes. El autobús de los aficionados castellonenses se quedó tirado en tierras aragonesas. El propio club, con la ayuda de una compañía de autobuses, fletó buses para que los hinchas llegaran al encuentro. Un detalle que pesa más que un resultado. Una decisión que demuestra que no hace falta jugar en Primera o cobrar millones para ser grande.

Humildes pero con valores

Como recompensados por el destino, los de Tafalla vencieron al Náxara en la última ronda. En un San Francisco abarrotado por aficionados riojanos, fueron los navarros quiénes obtuvieron el premio gordo. Pese a haber perdido, los aficionados del Náxara convivieron hermanados con los de la Peña. Y es que la Peña Sport es precisamente eso, una familia. En cada partido, lejos de hacer rivales, hace amigos. Y por eso, se ha ganado el reconocimiento de muchos clubes. Quizá por ello hayan podido fichar al reputadísimo Valdo. El retorno a la categoría ha sido quizás un reencuentro con la realidad. Un pueblo de 10.000 habitantes difícilmente podrá competir con capitales de provincia como Burgos, Logroño o Santander. Lo que no se puede superar es la deportividad que demuestra este club cada partido.