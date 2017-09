Remontada balsámica del Real Unión

Google Plus

En una buena tarde de domingo siempre apetece un buen espectáculo de fútbol. Hoy con anécdota incluida pues, después de más de diez años, en Gal se pudo volver a ver un marcador digital. Algo que gran parte de la afición veía con asombro y que pedía ya desde hace un tiempo, a gritos. Casi tanto como un buen partido de su equipo, y más con el rival de esta tarde. La SD Amorebieta llegaba al Stadium Gal antepenultimo en la tabla y sin conseguir aún una victoria. Ocasión tuvo en el partido de la semana anterior, pero, caprichos del destino, otra jornada más la SD Amorebieta ha visto como le remontaban un encuentro que encarrilaba.

El comienzo del encuentro dejaba entrever los derroteros por los que transcurriría todo. El Real Unión se hizo dueño del balón, con espacios y llegando en las primeras jugadas de peligro con pasmosa facilidad. Todo cambio al cuarto de hora de juego cuando Ubis remató una jugada que a priori una defensa experimentada como la unionista debería de saber cortar. Un saque de banda propicio el gol de los vizcaínos que no hizo sino reforzar la idea de partido de Joseba Etxeberia y los suyos. Cerraron espacios, lo que propicio el desquicio de los unionistas. Tanto que las prisas estuvieron a punto de crear más de un problema a los irundarras. Jorge Galán y Juan Dominguez tuvieron sendas oportunidades que bien pudieron acabar dentro de la portería defendida por Jon Tena. Pero la defensa azulona estaba en estado de gracia. Viendo ciertas mejoras respecto a otros encuentros, la afición no se fue muy contenta al descanso, y no fue para menos.

El comienzo de la segunda mitad no fue muy diferente a lo acontecido en el primer embite. La SD Amorebieta esperaba en su campo, esperando lanzar alguna contra que les diera ese gol de la tranquilidad. El giro radical se dio con la entrada al terreno de juego de Orbegozo. El Real Unión tuvo mucho más acierto de lo que han demostrado en este primer mes y medio de competición. El primer ladrillo de la remontada fue obra de Mikel Martins rematando un buen centro de Ander Gayoso. Y casi sin tiempo para respirar, en apenas un minuto los txuribeltz se ponían por delante en el marcador con un soberbio gol de Ander El-Haddadi. Un gran centro desde la izquierda de Martins, propició el disparo a bote pronto del extremo unionista. Con los locales embalados, llegó el tercero para los unionistas, obra de Orbegozo. Una vez más el Amorebieta veía como en un abrir y cerrar de ojos se escapan tres puntos que empiezan a ser necesarios. Lo intentaba la SD Amorebieta, con más voluntad que acierto pues la defensa unionista fue un muro infranqueable para los vizcaínos. El Real Unión tuvo alguna opción de aumentar la renta, pero el acierto de cara a puerta se diluyo hasta el final del encuentro.

Una victoria balsámica para los unionistas y muy necesaria. Sin ser un Real Unión reconocible, el resultado deja ver que la pegada recobra fuerza. Una pegada que debe de dar muchos puntos cuando las ideas no afloran. Con doce puntos en su haber, el Real Unión se queda a cuatro del líder Burgos, su próximo rival, y a las puertas de los cuatro primeros puestos. Una prueba de nivel para calibrar las opciones del club irundarra.

En el otro lado, la moral de la SD Amorebieta deberá de remontar en un momento complicado. Dos remontadas seguidas deben de tener una lectura en profundidad si no quieren ver los problemas incrementarse en exceso. El próximo duelo será un cara a cara de dos conjuntos con mucho trabajo por delante para arrancar. El duelo inaugural de la séptima jornada de liga será frente al Arenas de Getxo en Urritxe.

