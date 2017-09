Previa Real Unión Club - SD Amorebieta: tres puntos contra la depresión

Cartel del encuentro entre Real Unión y SD Amorebieta / Foto : Real Unión (Twitter)

Las necesidades comienzan a asomarse poco a poco. Sin volverse locos, los diferentes equipos del grupo 2 de la Segunda División van cogiendo el ritmo de competición y posicionándose lo mejor posible. Irundarras y zornoztarras buscan tres puntos de oro en medio de necesidades. Los txuribeltz buscan sacurdirse los males que les deja los partidos a domicilio, con una victoria ante su público que va demandando algo más que resultados. Los azulones, buscarán su primera victoria de la temporada que ayude a recobrar la moral. Y que mejor que en el siempre complicado Stadium Gal.

Un paso adelante

Con nueve puntos de quince, la tranquilidad se asienta para los irundarras. Demostrando resolución ante el desacierto en la parcela ofensiva, la afición irundarra pide un paso adelante de los suyos. No es para menos pues las tres victorias cosechadas vienen precedidas de sólo tres goles a favor y un mar de dudas en el juego desarrollado. Este domingo, tienen una oportunidad de oro para al menos recobrar el crédito perdido en estas primeras fechas ante su afición.

La última derrota en tierras vizcaínas, dejó claro el desacierto de cara a la portería de los irundarras. Las oportunidades, no tan numerosas como en otras temporadas, no se traducen en goles. Algo que puede mermar la moral de un equipo con nombres a seguir en el frente de ataque como Jorge Galán o Mikel Orbegozo. También la zona defensiva deja muchas dudas con seis goles encajados en apenas dos partidos. Los dos últimos frente al Barakaldo, donde el conjunto irundarra aunó sus dos males de este inicio. La falta de gol no materializando las ocasiones creadas, además de no poder manejar los encuentros a su antojo.

En este encuentro Asier Santana seguirá sin poder contar con dos jugadores llamados a ser importantes esta temporada. Sergio Llamas e Iñaki Urkizu serán una semana más baja para este improtante partido. La noticia llega en la portería, donde la última incorporación, el jóven tico Patrick Sequeira podría estrenarse con sus nuevos compañeros.

La primera victoria se resiste

Duro inicio de temporada para el conjunto entrenado por Joseba Etxeberria. Tan sólo un punto de quince posibles y sacando a la luz los muchos problemas defensivos. Aún no han conseguido mantener la puerta a cero, y ese detalle puede suponer el ser o no ser en la competición. Será el primer bache que deberá superar. En frente no lo tendrán nada fácil, pero a buen seguro los "espías" azulones tendrán mucho que decir del próximo rival. En una plantilla renovada completamente, Etxeberría tiene en sus filas a jugadores contrastados y con pasado unionista como lo son el portero Jon Tena o el delantero Aritz Mujika. Si algo ha de sacar en claro la plantilla zornoztarra es que las ocasiones en contra deben de ser las menos numerosas posibles.

Como se demostró en el último encuentro de los vizcaínos, donde a pesar de ir con dos goles a favor, no consiguieron mantener la distancia conseguida en dos jugadas a balón parado. Los goles de Juaristi y Oier Luengo no bastaron tras los zarpazos de Capilla, Merquelanz y Jauregi.

A priori, Joseba Etxeberria no cuenta con ninguna baja por lesión, aunque la convocatoria podría tener algún cambio en busca de un revulsivo de esta situación.

Posibles Onces:

Real Unión Club: Otaño; Estrada, Ekhi, Esnaola, Gayoso; Martins, Mikel Alonso, Juan Dominguez, Capelete; Galán, Orbegozo

SD Amorebieta: Tena; Morgado, Galarza, Juaristi, Aguirrezabala; Setti, Iturraspe; Seguín, Álvaro, Mujika; Eduardo Ubis