Previa SD Gernika - CD Vitoria: sumar para ganar tranquilidad

Sexta jornada ya de competición y los objetivos de todos los equipos ya se van definiendo. Y en este caso, la meta final de Gernika y Vitoria es similar, aunque con matices. Mientras que el conjunto foral desea permanecer y seguir siendo el "equipo de su pueblo", los alaveses tienen otra función. Al ser filial del Eibar desde que ascendieran a Tercera, los de Olaranbe tienen como necesidad formar jugadores que algún día abastezcan al conjunto armero. El club de Ipurua ha crecido en el último lustro a pasos agigantados. El último paso, el ascenso de su filial a Segunda B. Garagarza y los suyos están consiguiendo explotar la marca Eibar al máximo. Y todo en una ciudad que apenas supera los 27.000 habitantes. Con jugadores como Xesc Reguís, Obieta, Amelibia o Ibrahima, el club tratará de no pasar demasiados apuros.

Por su parte, el Gernika quiere seguir identificándose con su municipio. El tiempo ha demostrado que crear arraigo es la mejor forma para estabilizarse en bronce. Su masa social difícilmente podrá igualar a gigantes de la categoría como Barakaldo o Real Unión. Sin embargo, sus socios son fieles y acuden al particular feudo de Urbieta cada vez que juega su equipo. No pocas veces se ha llenado el feudo gernikarra. La afición es una gran ayuda, pero ellos solos no ganan partidos. El bloque de Jabi Luaces se ha reforzado con futbolistas muy jóvenes, procedentes en su mayoría de la cantera vasca, como Murgoitio, Olaetxea o Pradera, aunque el fichaje más importante ha sido la vuelta de Alain Barrón, procedente del CD Ebro.

Compitiendo bien

Ambos equipos se sitúan fuera del descenso. Los vizcaínos son ahora mismo duodécimos, con siete puntos y sumando hasta ahora dos victorias, otras tantas derrotas y un empate. En la última aparición, lograron un empate a 0 frente al Bilbao Athletic en Lezama. Pese a su mal comienzo, con dos jornadas en blanco, se repusieron rápidamente sumando otras tantas victorias. El Gernika suele ser un equipo de rachas, por lo que no es raro verle a veces en puestos de playoff y otras veces rozando el descenso, aunque su lugar natural es la media tabla.

El Vitoria es decimocuarto con cinco puntos, todos conseguidos en su feudo, donde aún no ha sido vencido. Sin embargo, fuera de casa, su rendimiento ha sido sensiblemente inferior. Cayó con claridad en Las Gaunas por 3-1 ante un Logroñés bastante superior y también salió derrotado del Stadium Gal, aunque esta vez por 1-0. Junto con Izarra y Peña Sport, el conjunto entrenado por Igor Gordobil es el único club del Grupo II que no ha conseguido un punto a domicilio. Debe tratar de conseguirlos si quiere amarrar la permanencia y mañana tendrán otra oportunidad.

Tácticas

El conjunto local suele apostar por un juego directo, buscando poner en aprietos al rival mediante continuos balones aéreos. Jabi Luaces ha mostrado su clara preferencia por un sistema táctico en forma de 1-4-2-3-1. Jon Altamira será fijo bajo los palos. En zaga, formarán Arego en el lateral izquierdo, Carracedo y Berasaluce como centrales y Kevin Calle en la derecha. Mediocentros para Torrealdai y Olaetxea. En bandas, Madrazo y Larruzea. Mediapunta para Abaroa. Como referencia, Pradera.

Los visitantes suelen apostar por un fútbol más combinativo, con menos envíos directos y más elaboración. Igor Gordobil ha usado también el 1-4-2-3-1. Areitio será el guardameta, lateral izquierdo para López, Jon Ander Amelibia y Martínez como centrales y Cipetic como lateral derecho. En la sala de máquinas, Martín y Azkue. Mediapunta para López, Etxaburu y Xesc Reguís. Como ariete actuará Koldo Obieta. Será un partido muy especial para él, ya que nació y se formó en Gernika. Ahora, ha sido fichado por el Eibar como una gran apuesta de futuro.

Posibles onces

SD Gernika: Altamira; Arego, Carracedo, Berasaluce, Kevin Calle; Torrealdai, Olaetxea; Madrazo, Abaroa, Larruzea, Pradera

CD Vitoria: Areitio; López, Amelibia, Martínez, Cipetic; Martín, Azkue; López, Etxaburu, Xesc Reguís; Koldo Obieta