Previa Racing de Santander - Peña Sport: objetivos diferentes en El Sardinero

Dani Aquino tratará de mantener su particular idilio con el gol (Foto: Diego Blanco-VAVEL)

Para el encuentro de este domingo, los de Ángel Viadero regresan a su estadio tras disputar dos partidos como visitante, cosechando una derrota ante el Sporting B y una victoria la pasada semana en Leioa. Que las victorias lo calman todo, es un dicho muy acertado cuando se aplica al fútbol. Y es que los cántabros frenaron una racha de tres derrotas consecutivas, dos de ellas en liga, que empezaban a generar inquietud y dudas en el seno de la afición santanderina.

A vueltas con el tan traído tema del estilo de juego, el Racing volvió el pasado domingo a una forma de juego menos combinativa y con balones más en largo y aprovechando la velocidad de los extremos y los delanteros, aunque bien es cierto que el estado del terreno de juego condicionó la forma de jugar. Además, Dani Aquino volvió a ver portería, anotando su cuarto gol en liga, sumando ya 31 desde que viste la camiseta del club cántabro.

Antonio Tomás, Gonzalo y César Díaz no en entran en la convocatoria Para el partido ante la Peña Sport de Tafalla, el técnico racinguista contará con la ausencia de Antonio Tomás, quien cumplirá su tercer partido de sanción. También se descarta la presencia del defensa central Gonzalo de la Fuente, quien sigue entrenando al margen del equipo mientras se recupera de una contusión que se produjo en el partido ante el filial del Sporting. Otra ausencia en el equipo será la de César Díaz, quien no termina de entrar en el equipo y que sufre una contractura de la que no está recuperado. Las principales novedades de la convocatoria racinguista son la inclusión del canterano Javi Gómez, ya recuperado de sus problemas físicos, y del extremo internacional en categorías inferiores Pau Miguélez.

Con estas ausencias, lo más probable es que el Racing repita el mismo once que ganó en Leioa, con Iván Crespo bajo palos, Córcoles y Castañeda en los laterales. Paco Regalón y Borja Granero ocuparán el centro de la defensa. El medio campo será para Quique Rivero y Sergio Ruiz, aunque podría entrar en su lugar Javi Cobo para dar más verticalidad al equipo en los metros finales. En las bandas estarán Óscar y Héber, aunque el gallego podría descansar para que entre en su lugar Alex García. La punta del ataque será para Juanjo y el goleador Dani Aquino.

Para este partido, se prevé que el conjunto racinguista tenga mucha posesión del balón, por lo que no se descarta que en algún momento del partido el equipo pase a jugar con tres defensas y tres hombres en la punta del ataque, una táctica que Viadero ha estado ensayando durante la semana y como él mismo reconocía, será un recurso más del equipo para momentos puntuales de los partidos.

Llega el colista

La Peña Sport de Tafalla se presenta Santander sin haber sumado un solo punto en las cinco jornadas de liga disputadas, siendo el único equipo del fútbol español en ostentar este deshonroso título. Pero tras esta mala racha de resultados, se esconde también un dato muy curioso: el equipo navarro perdió los cuatro primeros partidos de liga por la mínima, encajando tan solo un gol en cada encuentro. A pesar de las cuatro derrotas iniciales, las sensaciones del equipo eran buenas para un conjunto recién ascendido.

Se trata de un equipo que se repliega muy bien y tapa muy bien su línea defensiva. Ya se lo puso muy difícil a rivales de entidad como Real Unión y Mirandés, quienes sufrieron más de la cuenta para doblegar a la Peña Sport.

La pasada semana, los de Estella encajaban la goleada de la jornada en su propio estadio, perdiendo por un contundente uno a seis ante el filial del Sporting. Por tanto, el equipo empieza a mostrar ya la ansiedad propia de un equipo que necesita puntuar y hacerlo ante un un rival del nivel del Racing supondría una inyección importante de moral de cara a afrontar su próximos enfrentamientos, donde se medirá a equipos con los que se tendrá que jugar la permanencia.

La Peña Sport llega a Santader con las bajas de Heredia y Garnica, que continúan convalecientes de sus respectivas lesiones. Otra baja importante será la de Eneko Iriondo, quien cumplirá un partido de sanción tras ser expulsado la pasada semana al cortar un contraataque del Sporting B.

Por tanto, el equipo que dirige David Ruiz puede presentar un once inicial con Íñigo Calvo en la portería. Con Joni en el lateral derecho y Frutos en el izquierdo. Xiker y Endika ocuparán el centro de la defensa. En el centro del campo, lo más probable es que actúen cinco hombres, con Mario y Cebeiro por delante de la defensa, con el ex racinguista Valdo por delante de ellos para intentar llevar la batuta del juego navarro. Por la banda derecha jugará Lacruz y por la izquierda Uriz. La punta del ataque será para el delantero Adrián Socorro.

Árbitro y antecedentes

El colegiado del partido será el madrileño Jerónimo Montes García-Navas, árbitro de 27 años, con tres temporadas de experiencia en la categoría y que dirigirá por primera vez un partido a ambos partidos.

Racing y Peña Sport se enfrentan por segunda vez en El Sardinero. En la temporada 2015-16, con Pedro Munitis en el banquillo, el equipo santanderino ganaba por tres goles a cero (Migue García, Borja Granero y Dioni) en un partido correspondiente a la jornada 24.

Posibles alineaciones

Racing de Santander: Crespo, Córcoles, Castañeda, Regalón, Granero, Rivero, Sergio Ruiz, Héber, Óscar, Juanjo y Dani Aquino.

Peña Sport: Íñigo Calvo, Joni, Frutos, Xiker, Endika, Mario, Cebeiro, Valdo, Lacruz, Uriz y Adrián Socorro.