Previa CD Mirandés - Bilbao Athletic: toca mirar hacia arriba

Este fin de semana se vivirá un choque de titanes entres dos equipos soñadores. El Mirandés y el Bilbao Athletic aseguran espectáculo e igualdad en un duelo clave que puede acercar o incluso alejar de los objetivos a cada conjunto. Los de Miranda de Ebro no comenzaron la temporada de la mejor manera posible, y tras el varapalo que supuso caer eliminados en la Copa del Rey a manos del Cartagena por dos goles a uno, la escuadra entrenada por Pablo Alfaro ha podido levantarse.

Que el muro no caiga

Después de un mes con cinco jornadas de competición no se pueden sacar demasiadas conclusiones ya que las cosas pueden variar drásticamente hasta final de temporada. Sin embargo, estos partidos han dejado claro que el Mirandés es un equipo poco goleador pero eficiente. Tras debutar en el Grupo II de Segunda División B con un empate en Sarriena ante el Leioa (1-1), los pupilos de Pablo Alfaro han ganado sus siguientes cuatro partidos de liga por uno a cero. Dos de los mencionados duelos fueron en casa ante Sporting B y Peña Sport, mientras que los otros dos fueron a domicilio frente al Racing de Santander e Izarra.

Con 13 puntos, el Mirandés se encuentra líder del grupo junto con el Burgos CF, que también dispone de 13 puntos. Al igual que los de Alfaro, el Burgos no ha anotado demasiados goles, pero gracias al hecho de mantener la portería a cero en todos los partidos, los cuatro goles logrados les han servido para situarse en lo alto de la clasificación liguera.

Estas estadísticas son un claro reflejo de la competitividad y de la igualdad que se vive en la categoría. Además, queda demostrado que únicamente los más eficientes serán capaces de proseguir y avanzar en su camino. El Mirandés se medirá al Burgos en la décima jornada, pero antes de eso se las tendrá que ver con el Bilbao Athletic, este domingo, Vitoria, Barakaldo y Amorebieta. Habrá que esperar si para entonces ambos conjuntos siguen manteniendo registros tan eficientes y positivos.

Los de Alfaro aspiran al ascenso / Foto: Mirandés

La victoria como forma de vida

Tras dos empates seguidos ante el Arenas (2-2) a domicilio y el Gernika (0-0) en casa, la buena racha inicial ha sufrido un importante frenazo. El Bilbao Athletic se encuentra en novena posición con ocho puntos, a cinco de su rival el domingo en Anduva. Los pupilos de Garitano dejaron sensaciones muy positivas tras golear a la Real Sociedad B por cero goles a tres y al Real Unión por cuatro tantos a cero. Sin embargo, los despistes y la falta de definición han provocado un cambio que se ve claramente reflejado en los últimos resultados del equipo.

Los cachorros no llegan en las mejores condiciones psicológicas para afrontar las tres próximas jornadas ante tres claros candidatos al ascenso como son Mirandés, Sporting B y Racing de Santander. No obstante, la dificultad del calendario no es excusa para poder salir al campo a darlo todo y para intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible. Tras estos exigentes encuentros se podrá realizar de manera más clara y concisa un balance de la situación y aspiraciones de la plantilla.

Bajas importantes

Para la batalla de Miranda de Ebro el Bilbao Athletic no podrá contar ni con los lesionados Undabarrena y Seguín, ni con el sancionado Benito. La expulsión del delantero en la última jornada le impedirá vestir la elástica rojiblanca este fin de semana. Todo esto crea un efecto dominó que tendrá que solucionar el entrenador Gaizka Garitano para confeccionar su once titular.

Posibles onces

Mirandés: Limones, Kijera, Israel puerto, Melli, Paris, Rúper, Antonio Romero, Albistegi, Igor Martínez, Borja Sánchez y Diego Cervero.

Bilbao Athletic: Unai Simón, Areso, Gil, Unai Bilbao, Andoni López, Tarsi, San Bartolomé, Nolaskoain, Larrazabal, Dopi y Guruzeta.