Un enrachado Cervero da los tres puntos al Mirandés

El inicio de temporada de Diego Cervero está siendo sencillamente espectacular, es el Aritz Aduriz de la Segunda B. Y es que a sus 34 años se encuentra en un estado de forma sensacional, convirtiendo en gol prácticamente todo lo que toca. Ya lleva 5 goles en las 5 jornadas que ha disputado, ha marcado un gol en cada partido más un tanto en el partido de copa en Tafalla, y en Merkatondoa el delantero asturiano lo volvió a hacer para sumar otro tanto más a su colección. Y es que ha marcado todos los tantos del Mirandés en lo que lleva de liga, salvo uno. Estamos hablando de quizás el mejor “9” del grupo II, junto con Dani Aquino.

Al conjunto de Anduva se le estaba atragantando el siempre complicado césped sintético de Merkatondoa, con un Izarra que en la segunda parte había dispuesto de las mejores ocasiones del partido, con tres buenas paradas de Limones y dos balones a la madera, pero en el fútbol de lo que se trata es de ser efectivo arriba y materializar las ocasiones, y así lo hizo el Mirandés.

No había tenido muchas ocasiones a lo largo del encuentro en conjunto dirigido por Pablo Alfaro, pero como se trata de efectividad, cuando el partido parecía que iba a acabar en empate, una aislada jugada de los burgaleses bien dirigida por el ex delantero izarrista Pito Camacho decidió todo. Cedía un buen balón a la banda derecha para la internada de Eloy Gila, quien vio el desmarque de Diego Cervero en el interior del área, le cedió el balón y éste con un derechazo sutil ajustado al poste derecho de la meta de Julio Iricibar hizo el 0-1 en Merkatondoa a falta de tres minutos del final del encuentro, un resultado injusto tras lo visto en el partido. No había dispuesto de ocasiones en todo el encuentro Cervero, llegando a estar desdibujado por momentos, pero con un delantero de la categoría del “guaje” en cuanto te despistas lo más mínimo te la clava.

Mucho juego directo, pero pocas ocasiones

El Izarra saltó al campo en la primera mitad dispuesto a plantar batalla a uno de los gallitos del grupo, el CD Mirandés, y así lo hizo. Comenzó el encuentro con el típico fútbol directo que siempre reina en Merkatondoa: mucho balón largo y disputas aéreas. En el minuto 11 del encuentro la grada de Merkatondoa, jugadores y cuerpo técnico del Izarra reclamaron un penalti favorable al Izarra por unas manos de Israel Puerto dentro de su área que ni tanto el árbitro ni los asistentes pudieron verlas. Poco más tarde, Bruno enviaba al área un centro peligroso desde la derecha al que no llegó al remate Laborda por muy poco. El delantero albiazul fue una amenaza constante para Limones durante todo el partido. En el minuto 23 Albístegui en una caída tuvo una buena ocasión de gol, pero no la concretó. Luego se animaba el lateral derecho Paris con constantes ayudas en ataque que fue un quebradero de cabeza para el lateral izarrista Cacho. Pablo Alfaro se veía obligado a hacer un cambio en la primera mitad. Tuvo que retirar a un lesionado Igor Martínez para dar entrada a Yanis. En el minuto 27 lo intentó Cervero con la izquierda probando fortuna con un tiro lejano pero no pudo batir a Julio. En el minuto 29 llegaría la mejor ocasión del Izarra en todo el segundo tiempo. Arnau lanzó desde la frontal y Limones tuvo que sacar una manopla abajo para enviar a córner. La última acción de la primera mitad fue un disparo en una falta centrada favorable al Mirandés en la que el disparo de Romero rozó la escuadra de la portería albiazul. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Un muy buen Izarra y un Mirandés más valiente

La segunda mitad comenzó con un Mirandés más atrevido y decidido a por el partido, ante un Izarra que no le perdía la cara al partido, donde tuvo las ocasiones más claras del encuentro. En el minuto 55 tuvo que hacer un paradón Limones al cabezazo de Laborda en un centro desde la derecha de Bruno pero el remate lo adivinó el meta.

Se estiraba el Mirandés y acto seguido Paris en una de sus muchas llegadas al área contraria respondía con un zapatazo con la izquierda que se fue cerquita del larguero. En el minuto 59 llegaría la ocasión más clara de todo el partido. Cuatro ocasiones para el Izarra en la misma jugada tras varios rechaces que siempre caían en las botas de un jugador del Izarra. La jugada acabó con hasta tres paradones de Limones y un balón a la madera en la misma jugada, y con el Izarra todavía sin ver puerta.

En el minuto 69 llegaría la más clara de los de Anduva a parte del gol, con un remate algo forzado de Yanis tras un saque de esquina que envió al larguero y se marchó arriba. La entrada de un Pito Camacho que volvía a casa en el último cuarto de hora resultó fundamental para los burgaleses. Los últimos 10 minutos fueron un asedio burgalés en busca del 0-1. En dos minutos Julio Iricibar tuvo que emplearse a fondo. Primero tras un muy buen centro de Rúper que le obligaba a salir y meter los puños en un balón muy peligroso, y luego tuvo que sacar el pié ante un disparo de Paris en una acción de grandes reflejos. Luego en el minuto 83 Eloy Gila probó fortuna con un disparo desde la frontal pero su disparo se marchó alto.

A partir de ahí llegó la acción que resolvería el partido. Pito se hizo con un balón en el centro del campo, y tras un regate inicial, avanzó con la pelota hacia la meta de Julio sin oposición, pero vio muy bien desmarcado en la derecha a Eloy Gila, al que cedió el balón. Éste llegó hasta línea de fondo y vio el desmarque de Cervero en el interior del área, al que no dudó e pasar. El ariete asturiano recibió ese balón de Gila bien desmarcado y batió a Julio con un disparo cruzado en el interior del área para establecer el definitivo 0-1. Sucedía en el minuto 87 y al Izarra ya no le dio tiempo a generar alguna ocasión de peligro. Con ese 0-1 para los de Pablo Alfaro se llagaba al final del partido en Merkatondoa.

Próxima jornada para ambos conjuntos

En la próxima jornada, el CD Izarra viajará a Gijón para enfrentarse al filial del Real Sporting en Mareo el domingo a las 12:00 horas, mientras que el CD Mirandés recibirá en Anduva al Bilbao Athletic el próximo domingo a las 17:30 horas.

