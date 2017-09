CD Vitoria - Arenas Club: duelo por la tranquilidad

Google Plus

FOTO: CD Vitoria

CD Vitoria y Arenas Club se verán las caras por primera vez en la categoría de bronce del fútbol español. Los de Igor Gordobil buscarán seguir invictos en Olaranbe esta temporada, mientras que los rojinegros tratarán de conseguir sus tres primeros puntos fuera de casa, tras haber perdido en el Sardinero y haber empatado contra el Izarra.

Los locales vienen de caer por la mínima ante el Real Unión con un gol de Orbegozo en los últimos minutos de partido que les impidió rascar un empate en el Gal Stadium. Por su parte, los de Bolo llegan con la moral por las nubes tras haber levantado un 0-2 en contra ante el Bilbao Athletic tras un gran segundo tiempo del equipo.

Gordobil ya ha advertido esta semana en rueda de prensa que "el punto fuerte del Arenas es la estrategia", alegando que "es uno de los rivales del grupo que mejor trabaja esta situación. Por ello, el cuadro local ha puesto especial interés en entrenar la defensa en córners y saques de faltas. El que fuera técnico del Leioa la temporada pasada recupera para el choque ante el Arenas a Fran Pastor y Amelibia, que no pudieron estar con el equipo la semana pasada en Irún. Es probable que el técnico vuelva a apostar por la defensa de cinco jugadores (tres centrales y dos carrileros largos).

Por su parte, en el Arenas hay dudas con el once que sacará Bolo. La primera, en el lateral izquierdo: Delmiro venía siendo indiscutible, pero fue sustituido en el primer tiempo del partido ante el Bilbao Athletic tras unos minutos muy erráticos. En esa ocasión el técnico vizcaíno optó por retrasar la posición de Jordan al lateral derecho y pasar a Aguiar al izquierdo.

La otra duda es si Cristóbal será o no de la partida. El centrocampista, que ha sido titular en dos de los cuatro partidos disputados hasta la fecha, está siendo la sensación del cuadro arenero esta temporada, pero no cuenta con un puesto fijo en el once.

En busca de la tranquilidad

Ninguno de los dos equipos ha cuajado un inicio de temporada brillante. El Vitoria suma cuatro puntos, todos ellos conseguidos como local; mientras, el Arenas se ha colocado 13º en la tabla con cinco puntos, de los cuales solo ha conseguido uno como visitante (el empate a dos contra el Izarra).

Así, ambos buscarán los tres puntos que les permitan alejarse ligeramente de la zona baja de la clasificación, que esperan no pisar en lo que queda de temporada.

Si hay algo claro es que ninguno de los dos equipos saldrá a especular con el resultado y no se contentarán con el empate, lo que nos hace prever que disfrutaremos de un interesante intercambio de golpes entre vitorianos y areneros.

La "maldición" de Olaranbe

Todo equipo que se precie tiene un estadio en el que, sea por el motivo que fuere, rara vez consigue ganar. Es el caso del Arenas en Olaranbe.

Los de Getxo han jugado allí en diez ocasiones (siempre contra el Aurrera de Vitoria y en Tercera División), y solo han conseguido llevarse los tres puntos en una ocasión. Aunque es cierto que el rival no era el mismo al que se enfrentarán mañana, seguro que para el Arenas no es plato de buen gusto visitar Olaranbe.

Vitoria y Arenas se han enfrentado en dos temporadas en Tercera División, pero el cuadro local no disputaba sus partidos en el estadio actual. Los resultados fueron 1-0 para el CD Vitoria en la temporada 2007-2008 y 1-2 para el Arenas en la 2011-2012, temporada en la que los de Vitoria terminaron descendiendo.

Posibles onces:

CD Vitoria: Cebriá; Ibargoien. Diego Martínez, Julen López, Moreno, Cipetic; Azkue, Alfonso Martín, Ángel López, Etxaburu; Obieta.

Arenas Club: Txemi; Aguiar, Cabero, Royo, Delmiro; Matador, Ian Uranga; Luisma Villa, Jonxa Vidal, Cristóbal; Santamaría.