Barakaldo CF - Real Unión Club: despejando fantasmas

Previa Barkaldo CF - Real Unión Club: despejando fantasmas/ Foto: De la Hera (Diario Vasco)

Uno de los duelos clásicos del norte en el fútbol de bronce. Gualdinegros y txuribeltzak se enfrentarán con las miras puestas en tres puntos necesarios en los primeros compases de la temporada. Las sensaciones dejadas por ambos conjuntos en la última jornada que se disputó no fueron las mejores. Con lo cual rellenar el casillero con una nueva victoria se antoja importante.

No despegarse

Tras una temporada convulsa en la ciudad fabril, Aitor Larrazabal deberá encauzar de nuevo el presente y futuro de la entidad. Las primeras impresiones no son malas del todo, pero queda afianzar los puntos fuertes de uno de los equipos a tener en cuenta cuando hablamos de cotas altas. De momento la escuadra gualdinegra tiene en su haber una victoria en la primera jornada frente al Atlético Osasuna en su estadio. Dos empates consecutivos ante los complicados CD Tudelano y UD Logroñes. Estos tres primeros encuentros se saldaron para los vizcaínos sin recibir un solo gol en contra. Algo que en las primeras fechas de competición da un plus de motivación y seguridad.

Pero en esta última jornada, la Real Sociedad B manejó a su antojo el encuentro endosando tres goles a los fabriles. Duro varapalo del que se quieren levantar más pronto que tarde. Las posiciones de privilegio no pueden escaparse tan prematuramente.

Mejorar lo expuesto

El "nuevo" Real Unión parece ir con paso firme en las primeras cuatro jornadas disputadas. Y no es para menos, una única derrota, dolorosa, frente al Bilbao Athletic por cuatro goles a cero. Sin olvidar la eliminación copera a manos del CD Calahorra. Los otros tres partidos disputados, se saldaron con victorias, por la mínima, frente a la Peña Sport de Tafalla, CD Izarra de Estella y la última, ante el CD Vitoria. Tres conjuntos llamados a estar peleando en la zona baja de la tabla que fueron un duro escollo para los irundarras. Especialmente el último rival, al que no consiguió batir hasta el último suspiro con un gol del delantero Mikel Orbegozo. No sin fortuna.

A pesar de las victorias, pues siempre es importante empezar con buen pie la competición, el juego que despliega los unionistas, dista mucho de lo que tienen acostumbrados. Ya sea por la climatología, ya sea por el rival, el juego fluido que tanto encandiló a sus aficionados, a dado paso a un juego bastante más plano y perdiendo la identidad. A expensas de Sergio Llamas, Urkizu, Josu Hernaez y el canterano Igor, Asier Santana podrá contar con un buen bloque para este duro duelo.

Posibles onces

Barakaldo CF: Txusta; Picon, Jaume Pol, Olaortua, Andrada; Jon Iru, Oca, Cerrajería; Jurgi, Vitoria, Son.

Real Unión Club: Otaño; Aimar Sagastibeltza, Ekhi, Esnaola, Gayoso; Martins, Mikel Alonso; Estrada, Juan Dominguez, Capelete; Galán.