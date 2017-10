Coruxo FC - CD Guijuelo: El Guijuelo quiere conquistar O ' Vao

Google Plus

Coruxo FC vs CD Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo visita este domingo 15 a las 17:00 horas de la tarde un campo que se le da muy bien como es O’Vao, en la pasada campaña el Guijuelo goleo al Coruxo, en un partido que marco el antes y el después de una complicada temporada, Manu Dimas, Pepe Carmona, y el exjugador chacinero Jonxa Vidal fueron los encargados de guiar al equipo hacía la victoria.

En esta ocasión también llega a Vigo en un momento complicado, y es que los hombres de Jordi Fabregat sufren una sequía goleadora, tan sólo han anotado 3 goles, dos de ellos obra del Julián Luque ahora lesionado y al que aún le faltan unas semanas para recuperarse, y poder ayudar al equipo, y uno de penalti por parte del capitán Jonathan Martín. El Club Deportivo Guijuelo se encuentra en los puestos de descenso, con seis puntos obtenidos tras, tras empatar con el Toledo (1-1), el Real Madrid Castilla (0-0) y el Rayo Majadahonda (0-0) y ganar al San Sebastián de los Reyes (0-2).

Las buenas noticias van llegando poco a poco a la convocatoria, Jordi Fabregat recupera al canario Borja, tras varias semanas al margen del equipo por lesión aunque el canario no viajará hasta Galicia ya que aún no tiene el mismo ritmo que sus compañeros. No estarán en la convocatoria Julián Luque ni Juanra, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Tampoco podrá contar con Héctor Pizana que sufre una rotura de cruzado y se encuentra en Albacete. Por lo que viajan a Galicia: Kike Royo, Cetu, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Kevin García, Diego Manzano, Sergio Rivera, Raúl Ruiz, Abel Pascual, Julio Algar, Carlos Rubén, Omar Fleitas, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fuster, Manu Dimas, Antonio Pino y Diego Suárez.

En cuanto al once titular no se esperan muchas modificaciones respecto al de la pasada jornada frente al Rayo Majadahonda, Cifo podría regresar a la titularidad, mientras que la duda está en el hombre que acompañe a Antonio Pino, en la pasada jornada fue Manu Dimas, quien saliera en el once inicial, siendo sustituido en el minuto 60 por Diego Suarez. Otra opción con la que cuenta Jordi Fabregat, es que Manu Fuster abandonase la banda para jugar de media punta.

El Coruxo quiere resarcirse

El Coruxo por su parte, se encuentra en duodécima posición con diez puntos. Los gallegos no empezaron la temporada de la mejor manera tras perder 1-0 frente al Racing de Ferrol, 0-3 frente al Real Madrid Castilla. Aunque a partir de la tercera jornada las cosas empezaron a cambiar; ganaron 1-2 al Rayo Majadahonda, 1 -0 al Valladolid B, 1-0 a la Ponferradina. En las últimas 3 jornadas tan sólo han sumado un punto tras perder 3-1 ante el líder el Deportivo B, y 1-0 ante el Navalcarnero, y empatar 0-0 ante el Talavera, el equipo que menos goles ha metido en lo que va de temporada en el Grupo I. En la pasada temporada, los gallegos se encontraron con un Guijuelo inesperado, y es que los chacineros dieron un giro de 180 grados y comenzaron a sumar en la visita a O’ Vao. El Coruxo perdió 1-3, y quiere resarcirse y llevarse los tres puntos.

Para esta ocasión los gallegos cuentan con la baja de dos de sus centrales, Adrián Pazó por lesión y Pablo Crespo por sanción.

POSIBLES ONCES: CORUXO FC VS CD GUIJUELO

CORUXO FC: Alberto Dominguez, Mella, Campillo, Mario, Juampa; Antón de Vicente, Yebra, Fer Beltrán; Higón, Mateo, Alex Arias.

CD GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Jonathan Martín (C), Diego Manzano; Carlos Rubén, Omar Fleitas, Manu Fuster, Cifo, Manu Dimas, Antonio Pino.