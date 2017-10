Talavera vuelve a sonreír

El Estadio municipal “El Prado” vivió un partido con dos equipos, el CF Talavera y la SD Ponferradina, que llegaban con el agua al cuello. La competición apenas ha comenzado a andar, pero estos dos conjuntos estaban dejando muy malas sensaciones en el comienzo de la competición.

El Talavera llegaba con más necesidad de ganar ya que había sumado tres puntos de los veintiuno en juego y solo había anotado dos goles, los dos de Melchor en el primer partido de liga contra el Toledo. La Ponferradina cubrió el expediente en la Copa del Rey, pero en liga el equipo no carburaba y llegaron a tierras manchegas con el objetivo de sumar puntos y salir de la zona baja de la tabla. Pero no solo hubo puntos en juego en el partido, había también que recuperar buenas sensaciones que revertiesen la dinámica negativa en la que estaban inmersos ambos equipos.

La primera parte del partido fue muy pesada. Los dos equipos no conseguían triangular y las jugadas eran muy lentas y sin ningún tipo de peligro. En el Talavera era Víctor Andrés, como siempre, el que intentaba hacer jugar a sus compañeros, pero no llegaba a conectar con la línea de ataque. En la Ponfe, la referencia ofensiva era Cidoncha, que fue el jugador más activo de los de Carlos Terrazas. Fue él precisamente quien tuvo la ocasión más clara en el ecuador de la primera mitad cuando aprovechó un despiste defensivo para plantarse solo delante de Machuca, al rematar fue estorbado por Villarejo y no pudo hacer un remate limpio; la parroquia ponferradina se quejó de una posible pena máxima del zaguero talaverano. La replica local llegó a cinco minutos del descanso cuando Cristian Fernández sirvió un balón perfecto a Jorge que con todo de cara y sin nadie que le estorbase no pudo dirigir su disparo a puerta y la mandó muy por encima del larguero. El fallo clamoroso desesperó a la afición blanquiazul que miraban incrédulos como se desperdiciaba la ocasión. Con dos ocasiones para cada equipo se llegó al tiempo de descanso.

En la segunda parte el partido dejó de ser tan soporífero y se animó un poco. Ninguno de los dos equipos elaboraban jugadas de peligro y lo fiaban todos a balones en largo buscando a sus hombres de punta. El hombre de la segunda mitad fue Melchor, el extremo era muy incisivo y un quebradero de cabeza para la defensa.

La primera ocasión de peligro llegó para los de Fran Alcoy por la banda izquierda cuando Jorge puso que desvió Román a puerta, Dinu sacó la mano para tocar el balón que se estrelló en el travesaño y no pudo llegar a rematar en segunda línea Espinar, que se echó muy encima del balón. El delantero talaverano no estaba teniendo su tarde y se le veía desubicado en el campo con muy pocas acciones relevantes. El protagonismo le seguía teniendo Melchor que con su velocidad volvía loco a Álvaro Moreno quien, después de un quiebro del extremo blanquiazul, se fue al suelo derribándolo y el colegiado señaló el punto del penalti y expulsó al lateral por doble amarilla. La responsabilidad la asumió Espinar que consiguió batir a Dinu con un disparo raso al centro de la portería que desempolvó el casillero de goles en “El Prado” esta temporada.

Con uno más y un gol arriba los locales apostaron por la posesión del balón con ataques más largos superando la presión alta que propuso la Ponferradina. Los hombres de Carlos Terrazas empezaron a subir las líneas para intentar buscar el empate, pero no inquietaron en ningún momento la meta defendida por Machuca. El que lo intentó con más ahínco fue Cidoncha, pero no tenía cómplices en los metros finales. A cinco minutos del final llegaría la sentencia cuando Cristian se quedó solo delante del portero y definió con sangre fría para terminar de amarrar los tres puntos. Todavía tuvo una más el Talavera cuando Laerte remató de cabeza en la frontal del área pequeña y Dinu presumió de reflejos sacando una mano espectacular que sirvió para no abultar más el marcador.

La Ponferradina sigue sumida en ese pozo de malos resultados que se agrava un poco más después de perder contra un rival que, de seguir esta dinámica, puede ser un competidor directo en los puestos de abajo. El Talavera es la otra cara de la moneda y después de ocho fechas ha conseguido su primera victoria esta temporada en liga. Los dos equipos siguen en la parte baja de la tabla con seis puntos cada uno. Los tres puntos valen oro en Talavera y esperan que sirvan para cambiar una dinámica que estaba siendo crítica para los ánimos del equipo y la afición.

