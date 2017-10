Victoria a la gallega del Navalcarnero

Google Plus

El Navalcarnero vence al Coruxo gracias al sorprendente gol de Joaquín desde el centro del campo. Los de Julián Calero suman tres puntos vitales que les coloca en los puestos de privilegio en la clasificación del campeonato. Por el contrario, los de Vigo se mantienen en la zona templada de la tabla. Una victoria que, por cierto, ya es todo un 'dejavu' por Navalcarnero ya que es la tercera vez de la temporada que se enfrentan a un gallego y todas ellas vencieron por 1-0.

El Mariano González estaba de estreno y ningún aficionado quiso perdérselo. Los jugadores pisaban el césped nuevo. Pero no todo eran buenas noticias, pues el choque no pudo comenzar sin guardar antes un minuto de silencio por Manuel Arroyo, ex Presidente y socio número 1 del Navalcarnero.

En los primeros minutos del encuentro, ambos conjuntos tanteaban el terreno. Apenas provocaron acciones de peligro. Los locales aparecían con mayor frecuencia en la meta rival pero los gallegos, fuertes en la zona defensiva, aprovechaban para tirar del carro hacia arriba y dar algún que otro susto a su adversario.

Reinaba la tranquilidad

Al cuarto de hora de comenzar el encuentro, empezaron las acciones de peligro. Álex González cedió un pase al hueco a Joaquín que, tras un recorte que dejó a la grada boquiabierta, se plantó frente a Alberto para disparar al segundo palo sin éxito.

Los de Rafael Sáez no se acobardaron e inmediatamente después, se plantaron en el área de Navalcarnero para que Mateo chutase un pase de Álex Árias que rozó el larguero.

El choque comenzó con tranquilidad. Ambos empezaron con calma y poco a poco, aumentaron la intensidad y empezaron a dar juego en el terreno. Eso provocó que las acciones que casi acaban con la pelota en el fondo de las redes se produjeran minutos antes de que el colegiado pitase el final de la primera mitad del partido.

Los rojiblancos pudieron irse al vestuario con el marcador a su favor. En el minuto 41, Edgar se introduce en el área con el esférico en su dominio, pero Alberto se adelantó y le robó el balón de los pies. Casi con el tiempo cumplido, los de Coruxo se encontraron con un contratiempo. Adrián Pazó tuvo que retirarse del terreno de juego por molestias en la rodilla derecha tras una acción en la que no salió bien parado.

El gol inesperado

Tras el descanso, el electrónico no tardaría en inaugurarse. En el minuto 52, Joaquín sorprendió al guardameta del Coruxo con un chute desde mitad del campo que se resistió en acabar bajo los palos, pero que lo hizo. Tres botes dio la pelota en el larguero antes de que acabase en el fondo de las redes sin que Alberto pudiese evitarlo, ya que se encontraba ligeramente adelantado.

Esto no se quedaría ahí, pues pocos minutos más tarde el Coruxo vio como el colegiado le anulaba el tanto que le metía de lleno en el encuentro por fuera de juego.

Tras unos minutos en los que estaba más cerca que los de Julián Calero sentenciasen el encuentro que los de Vigo remontasen, el Coruxo hizo su último cambio con las esperanzas puestas en un juego más ofensivo.

En los minutos finales, los rojiblancos defendieron su portería frente a un rival que, con un hombre menos en la defensa y uno más en la zona ofensiva del campo, apostó por arañarle algún punto a los locales sin suerte. Finalmente, el encuentro se fraguó con una victoria por la mínima del Navalcarnero frente a un Coruxo que estuvo a la altura de la situación y que en ningún momento se rindió por dar la vuelta al marcador.

La octava jornada del Grupo 1 de la Segunda División B finaliza de la mejor manera posible para el Navalcarnero. Los de Julián Calero escalan a la cuarta plaza con 16 puntos, en puestos de playoff de ascenso. En una situación muy diferente se sitúa el Coruxo, que baja a la duodécima plaza.

