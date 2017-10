Óscar Fernández: "Tenemos que corregir, mejorar y seguir con los pies en el suelo"

Foto: Atlético de Madrid.

El técnico del Club Atlético de Madrid B, Óscar Fernández, ha considerado que el Fuenlabrada ha sido superior al Atlético de Madrid B y que eso ha sido la principal consecuencia para que el filial colchonero no pudiera sumar tres puntos más con los que desquitarse del pinchazo la semana pasada contra el CD Toledo, al mismo tiempo que indicó que al equipo le faltó más efectividad con el balón y tener una mejor interpretación de lo que demandaba el encuentro.

“La valoración es negativa. Hemos visto a un muy buen Fuenlabrada, un equipo que con el paso de las jornadas sabíamos que iba a crecer. Y nosotros no hemos estado acertados. Recuperábamos el balón y lo perdíamos enseguida. Por el contrario sí que hemos defendido bien. De su superioridad con balón sólo nos han generado peligro nada más en los tiros lejanos. Me quedo con la sensación de que no hemos interpretado bien el juego con balón, la perdíamos muy fácil. Enfrente teníamos a uno de los mejores equipos del grupo y lo ha demostrado aquí”, valoró.

Óscar se marchó con mal sabor de boca porque el Atlético B apenas recibió tres disparos, de los cuales dos acabaron en gol, mientras que su equipo disfrutó de una clara oportunidad que Ródenas no acertó a marcar. “Las ocasiones que ha habido en el partido han sido situaciones desde fuera del área. No hay paradas de San Román y solo una de Codina. Sus dos remates entre los tres palos han sido sendos golazos y Codina salvó a su equipo en el remate de Ródenas. Han dominado, no hemos estado acertados, no hemos sabido saltar bien a la presión… Sólo nos queda felicitar al adversario por su eficacia y por ser mejor con el balón”, apuntó.

“No sé nada, no sé nada de ese tema. No te puedo contestar”, respondió el valenciano sobre la reciente decisión del club de prescindir de Carlos Aguilera

“Se ha visto a un buen Fuenlabrada y no se ha visto al Atlético B que estamos acostumbrados a ver en casa. El fútbol es un juego de dos: uno ha estado muy bien y el otro no ha estado acertado, bien en la interpretación del juego… Hay que seguir, es una carrera muy larga”, abundó el míster colchonero, descartando que las últimas dos derrotas hayan podido afectar a la confianza del equipo.

Sobre la derrota, el técnico valenciano quiere centrar ahora todos los esfuerzos en “recuperar a los chicos” y reclama que la crítica no sea desmedida tras encadenar dos pinchazos. “Igual que hace dos semanas éramos buenos lo somos ahora también. Hay que tener la cabeza alta, corregir y mejorar. Sabíamos lo difícil que era la Segunda B, una competición muy dura y muy exigente. Nos ha tocado enfrentarnos a dos equipos que están ‘hechos para jugar los play-off’ y nosotros tenemos que seguir con los pies en el suelo y seguir con nuestro objetivo que es ganar el próximo partido”, añadió.

Además, rechazó que los dos resultados contra el Toledo y contra el Fuenlabrada marquen el devenir del equipo en sus próximos compromisos ligueros. “El equipo está dolido. Siempre quiere ganar. Mañana seguro que vienen con el ánimo de revancha. Esto es lo bonito del fútbol, que va de domingo a domingo y tenemos una revancha”, incidió.

Sin respuestas al caso Aguilera

Por último, Óscar evitó pronunciarse sobre la reciente decisión de prescindir de Carlos Aguilera como responsable de La Academia, según publicó MARCA. “No sé nada, no sé nada de ese tema. No te puedo contestar”, respondió el valenciano, justo antes de que el turno de preguntas se cortara de raíz.