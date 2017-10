Google Plus

Valladolid Promesas - Rápido de Bouzas: una victoria para creer.Foto: Real Valladolid

Valladolid Promesas y Rápido de Bouzas se medirán en la octava jornada del grupo primero de Segunda 'B', dos conjuntos en situaciones totalmente adversas. El cuadro vallisoletano es penúltimo, con tan sólo dos puntos de dieciocho posibles y, todavía, no conoce la victoria en esta temporada. Por su parte, el equipo gallego buscará su cuarta victoria de la temporada, en su debut en la categoría de bronce, tras caer ante el Celta B en Barreiro.

El filial en busca de su primer triunfo

Comienzo complicado del conjunto pucelano. Con dos puntos en seis jornadas, el Promesas llega al encuentro ante el Rápido con la necesidad de llevarse los tres puntos para salir de la zona roja de la clasificación. Y es que nada ha sido fácil para el filial del Valladolid desde que terminó la temporada anterior. Su buen hacer, no pasó desparcibido para muchos clubes que se hicieron con futbolistas claves de la pasada campaña, además, del cambio de entrenador tras la marcha de Rubén Albés, que emprendió un nuevo proyecto en el Celta B. Solamente, Calero y Anuar continúan de la campaña pasada.



Uno de los mayores cebraderos de cabeza del Promesas ha sido la fragilidad defensiva, que ha encajado 14 goles, siendo el segundo equipo que más tantos recibe. Por lo tanto, para lograr la victoria ante el Rápido, una de las claves será el no encajar goles, puesto que el Rápido basa sus victorias en su efectividad arriba.



Para el encuentro en los Anexos, Miguel Rivera contará con las bajas de Samanes y Montenegro, ambos lesionados. El resto de futbolistas estarán a disposición del técnico, que confirmará el once inicial y los suplentes en las hora previa al encuentro.

El Rápido a seguir con las buenas sensaciones

El conjunto boucense sufrió, en Barreiro, su primera derrota de la temporada, a pesar de jugar de tú a tú ante el, actualmente, líder del Grupo 1, el Celta 'B'. Así que el Rápido llega a tierras blanquivioletas con la intención de hacerse con la victoria para demostrar que lo sucedido la semana pasada fue un espejismo. Su debut en Segunda B ha sido muy bueno, con 11 puntos de 18 posibles: 3 victorias, 2 empates y la derrota frente al Celta B.



El conjunto visitante despliega un fútbol directo, en el que tiene como referencia a Pablo Carnero, aprovechando la creatividad de Deivid o Diego Diz, además de la pausa de futbolistas como Óscar Sielva y el desborde de Arderson. Sin balón el Rápido realiza una tarea muy importante, que es la presión muy arriba, la cuál crea mucho peligro antes las pérdidas constantes del conjunto visitante.

Posibles onces

Valladolid Promesas:Guille Lara, Raúl Navarro, Mario, Porto, Corral, Carrascal, Javi Pérez, Miguel Marí, Mayoral, Montenegro y Luis Suárez.



Rápido de Bouzas: Brais, Adrián, Roger, Trigueros, Cristian, Óscar Sielva, Deivid, Caballero, David Álvarez; Diego Diz y Anderson o Pablo Carnero.