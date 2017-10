El Guijuelo vuelve a sumar fuera de casa

Google Plus

CD GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz, Diego Manzano, Ayala, Jonathan (c); Carlos Rubén, Julián Luque (m. 30 Cifo), Manu Fuster, Carmona (m. 87 Abel); Diego Suárez (m. 60 Dimas) y Antonio Pino.

RM CASTILLA: Belman; Tejero, Reguilón, Jaime (c), Javi Sánchez; Jaume, Franchu (m. 69 Franchu), Seoane, Quezada (m. 79 Mancebo); Dani Gómez y Cristo (m. 60 Toni).

El Club Deportivo Guijuelo visitaba el Alfredo Di Stefano, para enfrentarse al filial madridista. En un partido que nada más arrancar, tendría como dominador a los chacineros, muy correctos sobre el terreno de juego pero con la ausencia del gol a pesar de la insistencia por parte de los pupilos de Jordi Fabregat.

El Guijuelo tan solo suma 3 goles en estás siete primeras jornadas, el punto obtenido de hoy tiene mucho merito de Kike Royo, el jugador más destacado del encuentro. Y es que el filial blanco a pesar de no ser el claro dominador, cuando tenían el balón lo aprovechaban creando peligro. El técnico catalán apostaría por un once muy similar al de las últimas jornadas: Kike Royo; Raúl Ruiz, Diego Manzano, Antonio Ayala, Jonathan Martín ; Carlos Rubén, Julián Luque , Manu Fuster, Pepe Carmona; Diego Suárez y Antonio Pino. Un once que presentaba alguna variable, el jugador canario Kevin dejaba paso a Diego Manzano, y Diego Suárez en sustitución de Cifo. Carlos Rubén atrasaría su posición para apoyar a Antonio Ayala y Jonathan Martín, con Raúl Ruiz y Diego Manzano de carrileros, actuando en algunos momentos del partido con defensa de cinco. Julían Luque en el eje, con Pepe Carmona y Manu Fuster en bandas y Antonio Pino y Diego Suárez arriba.

El encuentro comenzó con el dominio del esférico por parte de los de Fabregat; combinando el juego del balón con el toque más directo que impedían a los madridistas realizar su juego. A pesar de tener ese dominio los chacineros no conseguían crear peligro en el área de Belman. El Guijuelo acumulaba mucha gente en las acciones ofensivas para mantener la superioridad, con un Raúl Ruíz por banda que daba mucha velocidad a los visitantes.

La primera ocasión de los chacineros llegaría en el minuto 7 con un tiro de Pepe Carmona, que tocó un jugador madridista y sería el primer córner para el Guijuelo. Minutos después y de nuevo tras el lanzamiento de un córner votado por Raúl Ruiz, lo intentaría el capitán Jonathan Martín con un cabezazo, que se marcharía alto. Los chacineros se acercaban a la portería local pero sin mucho peligro.

Las malas noticias para el Club Deportivo Guijuelo, llegó en el minuto 30 cuando se tuvo que retirar lesionado Julián Luque, entrando en su lugar Cifo. El esquema táctico de los chacineros varió tras este cambio, Carlos Rubén adelantó su posición al centro del campo, para darle más salida al equipo. Con el paso de los minutos, los pupilos de Solari se encontraban más cómodos y acabarían dominando lo que restaba de la primera mitad. En el minuto 41 el filial blanco tuvo una gran ocasión tras un centro de Tejero que remata Reguilón y se marchó por muy poco. Llegando al final del primer tiempo con el 0-0 en el marcador.

En búsqueda del gol

La segunda mitad arrancó con la primera ocasión del Guijuelo, a los 20 segundos del pitido inicial. Tras el saque de un balón largo que le cayó en la frontal a Diego Suárez, pero éste no supo resolver ante Belman y la presión del equipo local, y tras un disparo manso mandó el esférico al dominio del portero madridista.

El Guijuelo buscaba el gol al igual que los merengues, pero los hombres de Jordi Fabregat abusaban del balón a la espalda de la defensa, tras no tener ritmo en el juego. En el minuto 53, el colegiado anuló un gol de Antonio Pino por fuera de juego. A esta jugada responderían los locales con una clara ocasión de gol en el minuto 56, tras un disparo de Franchu desde dentro del área que se marchó rozando el palo.

El Guijuelo quería más de un punto, y el técnico catalán movería banquillo en el minuto 60. Manu Dimas entraría al terreno de juego por un Diego Suárez que apenas tuvo ocasiones de gol. El partido estaba de lo más igualado cuando los chacineros tuvieron otra oportunidad para adelantarse en el marcador. Tras una buena combinación entre Antonio Pino y Raúl Ruiz, que terminó con el remate del segundo mordido y desviado desde la frontal, cuando llegaba solo.

En el minuto 85, Kike Royo daría a su equipo un punto de oro, tras sacar una gran mano arriba a disparo de Campuzano. Un partido que apenas tuvo más ocasiones, pero que sirvió para que en estos minutos finales, Abel Pascual, disputará de los primeros minutos de forma oficial con la camiseta chacinera.

Puntuaciones VAVEL