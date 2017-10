Previa Coruxo FC - CF Talavera: partido a cara de perro

Google Plus

Fotografía: Imanol Ibeas

Partido atractivo el que se vivirá este próximo domingo a orillas de O Vao. Por un lado un Coruxo FC que se quiere quitar esa espinita de la derrota ante el Deportivo Fabril la pasada jornada y, por el otro, el CF Talavera que buscará lograr la primera victoria del presente curso, un conjunto blanquiazul que, a pesar de practicar un buen fútbol, no ha logrado transformar las sensaciones en puntos y tiene a un Eloy Jiménez en la cuerda floja tras seis jornadas disputadas.

O Vao tiene que ser O Vao

Llegados de vacío la pasada jornada del derbi autonómico, los pupilos de Rafa Sáez se presentan en su feudo con la sensación de que la pasada jornada mínimo hubiera sido justo un empate por lo propuesto sobre el verde del Mundo del Fútbol pero el gol de Álex Arias no fue suficiente para contrarrestar el de Uxío, Romay y Diego Caballo que merced a un serio partido vencieron.

Una semana después visita el estadio vigués un conjunto recién ascendido y en apuros situado en la zona baja y que, a priori da el perfil para poder volver a la senda del triunfo y, al mismo tiempo, recuperar sensaciones que han hecho del conjunto de Rafa Sáez un equipo compacto y colocado en la zona tranquila en este inicio de temporada.

Con respecto a los jugadores, el técnico pontevedrés ha convocado a toda la plantilla ya que alguno se encuentra con molestias y esperará a horas antes del choque para realizar los descartes obligados en virtud de la condición de muchos de ellos.

Lobo con piel de cordero

No ha sido el mejor retorno a la categoría de bronce por parte de los castellano-manchegos. La igualada ante el CD Toledo en el Salto del Caballo (Jornada inicial) hacía indicar que un buen curso se avecinaba. Nada más lejos de realidad. A pesar de desplegar un juego atractivo, los pupilos de Eloy Jiménez no están logrando recompensa y a los pobres números (Dos goles a favor y dos empates) hacen que el conjunto blanquiazul no despegue.

La Copa del Rey también supuso cierta 'distracción'. Una competición que sirvió para reivindicarse pero en la cual se quedaron a las puertas de recibir a un conjunto de Primera Divisón tras caer ante el Cartagena en el Prado. Por ello, los cinco sentidos ya están en la Liga y, vencer en O Vao, insuflaría de confianza al cuadro castellano-manchego.

En el apartado de bajas, el técnico blanquiazul no podrá contar con Chato tras lesión en su cruzado y que lo mantendrá de baja alrededor de seis meses. Tampoco será posible el retorno de Miguel Villarejo que no podrá volver a encontrarse con la que fue su afición debido a una sobrecarga. Por último Cabañas, que tras encontrarse lesionado ha retornado pero ante la falta de ritmo, se ha quedado en Talavera.

Jugadores a seguir

Antón de Vicente: Ante un rival peligroso y sin nada que perder, la posesión del cuero es vital. Por ello la aportación del capitán es decisiva para poder lograr los tres puntos en juego. Su temple y colocación, vitales.

Jorge Fdez: Retorna al Vao. Nuevas sensaciones para un jugador que tiene magia en los pies y que las lesiones no le han hecho ser el futbolista que es. En su tierra buscará ser importante y ante sus excompañeros buscará aportar para lograr los tres primeros puntos.

Posibles XI iniciales

Coruxo FC: Alberto; Juampa, Pazó, Crespo, Mella; Antón, Yebra, Fer; Higón, Mateo, Álex Arias.

CF Talavera: Machuca; San José, Prats, Mario, Gándara; Victor Andrés, Hakim, Jorge, Rubén Rivera; Espinar y Melchor.