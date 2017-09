El Guijuelo visita a "La Fábrica"

El Club Deportivo Guijuelo viaja hasta tierras madrileñas para medirse al Real Madrid Castilla, el partido tendrá lugar en el Estadio Alfredo Di Stefano este sábado 30 a las 21:00 horas de la tarde. Un Guijuelo que hasta el momento ha conseguido una victoria fuera de casa visita a un Real Madrid Castilla de lo más irregular y con bajas importantes.

Un partido de lo más complicado para los hombres de Jordi Fabregat, tras perder en la última jornada en casa, deben demostrar que los errores se van corrigiendo, y acabar con la falta de gol que ha llevado al conjunto chacinero a encontrarse en puestos de descenso con tan sólo cuatro puntos; con un inicio de temporada mucho peor que la pasada.

En esta jornada el técnico catalán no podrá contar con los lesionados Omar Fleitas, que volvió a los entrenamientos está semana por lo que el jugador canario debe ir cogiendo ritmo de competición. Juanra que está a la espera de unas pruebas médicas y Borja, los tres centrocampistas serán baja una semana más.

Jordi Fabregat ha convocado a 18 jugadores para viajar hasta Madrid: Kike Royo, Héctor Pizana, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Kevin García, Diego Manzano, Julio Algar, Raúl Ruiz, Abel Pascual, Sergio Rivera, Carlos Rubén, Julián Luque, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fuster, Manu Dimas, Antonio Pino, Diego Suárez.

No será la mejor ocasión para que el míster de entrada a aquellos jugadores que aún no han disfrutado de manera oficial en la competición, como son Abel Pascual, Sergio Rivera o Julio Algar. Pero si se verá en el terreno de juego a tres centrales veteranos como son Jonathan Martín, Antonio Ayala y Carlos Rubén que jugarán apoyados por los laterales Raúl Ruiz y Diego Manzano. Todo apunta a que Julián Luque actuará como pivote, con Pepe Carmona y Manu Fuster en las bandas. La delantera estará formada por dos hombres, Antonio Pino, que es titular indiscutible debido a que aporta muchas cosas al equipo a pesar de no haber marcado en lo que va de temporada, siendo el mismo el máximo goleador del Guijuelo en la historia de la Segunda B. El cordobés estará acompañado, la duda está en si es Diego Suárez titular en los últimos partidos, o Manu Dimas, el delantero canario no está teniendo muchos minutos en las últimas jornadas, e igual en él está la solución a la falta de gol.

Un Real Madrid Castilla muy irregular

El Real Madrid Castilla de Solari, ha arrancado la temporada de forma muy irregular. Para este partido cuenta con dos bajas muy importantes, Luca Zidane y Óscar, ambos jugadores están sancionados. Pero la calidad de “La Fábrica” se verá reflejada en el terreno juego ya que cuenta con hombres con mucha calidad, que harán que el Guijuelo tenga que estar pendiente de cada jugador.

A pesar de la calidad que caracteriza a los blancos, no han arrancado muy bien la temporada, el equipo suma 7 puntos, tan solo tres más que el Club Deportivo Guijuelo. Los madridistas han anotado 8 goles pero han recibido el mismo número de tantos. En lo que va de temporada solo han conseguido dos victorias.

Un Club Deportivo Guijuelo sin gol tendrá que enfrentarse a un Real Madrid Castilla de lo más irregular, pero en el que destaca la calidad de sus jugadores y promete grandes jugadas individuales, de las cuáles los chacineros tienen que estar pendientes sin quieren salir con vida del Alfredo Di Stefano.

Posibles onces

Castilla: Darío; Jaime, Tejero, Reguilón, Quezada; Cristo, Franchu, Toni, Jaume; Campuzano y Dani Gómez.

Guijuelo: Kike Royo; Jonathan Martín, Antonio Ayala, Carlos Rubén; Raúl Ruiz, Diego Manzano, Julián Luque, Pepe Carmona, Manu Fuster; Antonio Pino y Manuel Dimas.