Previa. Racing de Ferrol - Pontevedra CF: duelo de aspirantes

Google Plus

Gallegos con aspiraciones. Esta temporada, Galicia aumentó el número de equipos en el Segunda División 'B', aunque dos de los que se mantienen siguen soñando con dar el salto a la División de Plata. En esta tesitura, aunque con distinciones, se encuentran el Racing de Ferrol y el Pontevedra CF que se enfrentan en la séptima jornada. El duelo entre dos equipos candidatos al ascenso se celebrará este domingo 1 de octubre a partir de las 17:00 horas de la tarde en A Malata. Un duelo apasionante entre dos equipos que esperan vencer para mejorar su posición en la categoría de bronce en sus primeros compases.

Racing de Ferrol, al asalto

Refrendar la solidez. El Racing de Ferrol ha iniciado la temporada de forma positiva evitando lo acaecido la campaña pasada y que le eliminó de la zona alta de la clasificación. El objetivo departamental vuelve a ser la lucha por el ascenso a Segunda División, el cuál dejaron pasar hace dos años de forma sorprendente. Pero todas las ilusiones pasan, primero, por hacerse con el dominio en el Grupo I de Segunda División 'B' para tenerlo más sencillo. Con once puntos, la cabeza de la tabla se encuentra a tiro y ello buscarán conseguirlo esta semana. No será un propósito sencillo, ya que enfrente se encontrará otro de los máximos candidatos a la primera posición como es el Pontevedra CF.

Miguel Ángel Tena está sabiendo repartir minutos entre todos sus componentes en una de las plantillas más amplías con las que ha contado últimamente el Racing de Ferrol. El técnico levantino, eso sí, sigue modificando su referencia ofensiva debido a la lesión de su teórico titular. Y es que Joselu entró en la recta final de su recuperación y todo hace indicar que en menos de un mes podrá estar disponible. El delantero de Ribeira es la única ausencia con la que contará ante el Pontevedra CF el conjunto departamental al no tener sancionados. Pese a ello, es muy probable que siga manteniendo el 'once' de la pasada jornada tras recuperar a Joseba Beitia tras una semana ausente.

Pontevedra CF, refrendar sensaciones

Hora de arrancar. Que el Pontevedra CF haya sumado su primer triunfo de la temporada en la sexta jornada habla mucho de la complejidad de esta categoría. Un equipo reforzado para mejorar su anterior gran campaña en la que disputó el playoff de ascenso a Segunda División aunque sin demasiada fortuna al caer en la primera eliminatoria. El principal objetivo es tratar de conseguir el salto a la División de Plata, aunque no será un propósito sencillo por lo visto hasta ahora. Las sensaciones no han sido las mejores y ahora el cuadro granate debe refrendarlo ante un rival directo como es el Racing de Ferrol. Un enfrentamiento de alto nivel entre dos de los máximos candidatos que se encuentran en situaciones completamente diferentes.

No será un cometido sencillo, pero Luisito parece haber encontrado un 'once' tipo que le ha dado el primer triunfo de la temporada de forma contundente. Así las cosas, todo hace indicar que el de Teo mantendrá a buena parte de los hombres que superaron hace una semana a la UD San Sebastián de los Reyes. El que no estará sobre el césped de A Malata es Jimmy, que el pasado domingo sufrió un esguince de rodilla y padece, además, una contusión ósea en condilo femoral interno y una rotura del cuerno posterior del menisco interno. Todo hace indicar que el elegido para sustituirle en el lateral izquierdo es David Castro, que está a disposición del entrenador gallego como el resto de jugadores de la plantilla.

Convocatorias:

Racing de Ferrol: sin confirmar.

Pontevedra CF: sin confirmar.

Posibles alineaciones: Racing de Ferrol vs. Pontevedra CF

XI Racing de Ferrol: Mackay; Aitor Aldalur, Churre, Nano Macedo, Maceira; Gonzalo García, Jacobo Trigo; Adrián Armental, Joseba Beitia, Pablo Rey; Fran Sota.

XI Pontevedra CF: Edu Sousa; Miguel Ángel Muñoz, Goldar, Bruno Rivada, David Castro; Adrián León, Kevin Presa; Álex González, Prosi, David Añón; Jon Etxaniz.