El Rey Midas de La Academia del Atlético: otro nuevo récord de Óscar Fernández

Google Plus

Foto: Alex Marín - Atlético de Madrid.

Nada más terminar el partido contra el CCD Cerceda, en el que el Atlético de Madrid B dio un golpe de autoridad al fulminar al líder con todo tipo de argumentos, Óscar Fernández pidió en rueda de prensa vivir exclusivamente del presente, disfrutar del momento, valorar la magnitud de lo que están haciendo sus muchachos y paladear los tres puntos sumados. “Hemos ganado 3-0, es el primer partido de Segunda B en el que no nos hacen gol y tenemos 12 puntos. Cada día damos pasos hacia delante. A disfrutar de la victoria”, declaró el valenciano, instantes antes de ponerse una nueva meta: la visita al CD Toledo en el Salto del Caballo del próximo domingo.

Y es que el filial del Atlético de Madrid, como si de un calco se tratara, es un espejo del primer equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Viven del día a día y tienen como lema el “partido a partido” que incrustó el ‘Cholo’ en la filosofía de vida de la entidad. Solo con este modelo de pensamiento se puede entender la ambición y las ganas de este joven vestuario, al que no le ha pesado la inexperiencia en Segunda División B y que se está moviendo como pez en el agua yendo todos a una a por un mismo objetivo. El esfuerzo, también, es innegociable para Óscar Fernández.

Lo conseguido por Óscar en el filial es similar a lo hecho por Simeone: recogió a un equipo muerto y lo elevó a categoría de campeón

Rehúye constantemente del protagonismo y se resta merecimientos cuando toca calificar su trabajo. Él es un líder, no un jefe. Insiste cada día en que solo es la cabeza visible del iceberg pero que debajo de esa agua que lo cubre se esconde una metodología, un cuerpo técnico sobradamente capacitado y un grupo de chavales maravilloso. Incluso suele escapar de la realidad que dictan los números. Y es que pese a esa sombra de timidez por la dimensión de lo construido, el técnico natural de Valencia es el Rey Midas de La Academia del Atlético de Madrid, convirtiendo en oro todo lo que toca y completando un ejercicio similar al que hizo Simeone en el primer equipo tras el despido de Gregorio Manzano: recogió a un equipo funesto en Tercera División, con la depresión de fallar estrepitosamente en el playoff de ascenso contra el Almagro, para diseñar un equipo campeón, con una identidad bien definida y un proceso de trabajo que está reportando notables beneficios.

La victoria del conjunto colchonero contra el CCD Cerceda en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético ha incrementado el registro de partidos invicto. Con un balance de tres victorias (Gimnástica Segoviana, Real Valladolid B y Cerceda) y tres empates (Unión Adarve, Celta B y Rápido de Bouzas), el Atlético B no ha perdido en las seis primeras jornadas de la competición doméstica, sentando un nuevo récord en el Siglo XXI durante su travesía por la Segunda División B. Óscar ha logrado superar la marca que hasta entonces estaba en posesión de Pepe Murcia, que consiguió permanecer invicto en las cinco primeras jornadas de la temporada 2005/06.

Tartilán es el objetivo

Hasta el partido contra el Cerceda, Óscar y Pepe compartían el mismo registro (imbatido en las cinco primeras jornadas del campeonato doméstico). El cordobés, ahora en Al Sahaniya de Qatar tras superar un infarto en noviembre de 2016, logró hace doce años con el filial llegar hasta la sexta jornada sin perder tras salir victorioso contra Negreira (2-0), Alcorcón (2-1) y Leganés (1-2) y tras empatar contra San Sebastián de los Reyes (1-1) y RSD Alcalá (0-0). Sin embargo, en el sexto encuentro del curso liguero cayó derrotado por la mínima contra el Ourense en El Cerro del Espino.

Óscar tiene el mejor registro en el Siglo XXI pero persigue el mejor históricamente: los 11 partidos de Jesús Tartilán en 1992/93

Este registro no es el mejor en la historia del Atlético de Madrid B durante los últimos 32 años. El récord está en posesión de Jesús Tartilán Requejo, que alcanzó la cifra de once partidos sin perder en el arranque de una temporada. Lo consiguió en el curso 1992/93 cosechando cinco triunfos (Ponferradina, RSD Alcalá, Oviedo B, Pontevedra y Valdepeñas) y firmando tablas en seis encuentros (contra As Pontes, Celta B, Ourense, Getafe, Cultural Leonesa y Salamanca) antes de caer derrotado en la jornada 12 contra el Sporting de Gijón B.