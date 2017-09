El Guijuelo no consigue sumar ante su afición

Google Plus

CD GUIJUELO: Kike Royo; Raúl Ruiz (m. 80 Manu Dimas), Jonathan (c), Ayala, Kevin (m. 65 Manzano); Luque, Carlos Rubén, Cifo, Carmona; Fuster y Pino.

Los hombres de Jordi Fabregat no consiguen sumar ante el Racing de Ferrol, en un partido sin gol. El técnico catalán apostó por el mismo once que consiguió la primera victoria en la temporada, Kike Royo, Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Kevin, Julián Luque, Carlos Rubén, Cifo, Pepe Carmona, Manu Fúster y Antonio Pino. Mientras que el Racing de Ferrol, saltaba al césped del Municipal con el siguiente once: Mackay; Aldalur, Maceira Víctor Vázquez, Nano, Beitia; Armental, Jacobo Trigo, Juan Mera, Pablo Rey y Fran Sota. El encuentro empezó sin ocasiones para ambos conjuntos, los chacineros arrancaron con mucha intensidad, teniendo la posesión del balón, mientras los gallegos intentaban presionar a los locales en las salidas del balón.

Pasaban los minutos y el partido seguía igual, el Guijuelo dominaba el balón pero no conseguía llegar a la portería Mackay, pero los gallegos poco a poco iban creando más peligro, Pablo Rey y Fran Sota, este primero dispararía desde la frontal pero el balón marchó desviado de la portería de Kike Royo.

En el minuto 20, el Guijuelo tendría la primera ocasión de gol en un córner, pero la jugada pudo terminar a favor del Racing, tras una mala entrega de Antonio Pino, por lo que Raúl Ruiz, tuvo que jugarse la amarilla. El Guijuelo empezaba a abusar de balones directos a la espalda de los centrales, intentando no cometer errores atrás ni en el medio de campo.

Los primeros 45 minutos fueron de sufrimiento para los chacineros, teniendo que intervenir en varias ocasiones Kike Royo, que metería una mano de oro para sacar un disparo de Pablo Rey, a pesar de que los gallegos tenían más opciones de crear peligro, los chacineros consiguieron mantenerse firmes en defensa.

En la reanudación del partido, el Guijuelo no parecía el mismo de la primera mitad, otra vez se veía reflejado en el terreno de juego la falta de gol, de las pasadas ocasiones. La primera ocasión, de esta segunda mitad llegaría por parte de Cifo tras una combinación con Antonio Pino, pero el primero no controló bien el esférico y no se pudo terminar la jugada en el área rival. A esta ocasión tan clara de los de Fabregat, responderían los gallegos que de nuevo tendría como protagonista a Pablo Rey, que se plantó delante de Kike Royo para batirlo. Era el 0-1, el Guijuelo tenía que remontar.

En el minuto 60, el técnico catalán daría paso a Diego Suárez, pasando Manu Fuster a banda derecha. Tras los cambios, Pino tuvo una ocasión para empatar, tras recibir un centro de Suárez desde la banda. El delantero se quedaba solo ante el guardameta visitante, fallando la ocasión más para el empate cuando la grada ya cantaba gol.

Los minutos corrían en el marcador del Municipal de Guijuelo, los hombres de Fabregat buscaban el gol del empate, pero este no llegaba. En el 81, lo intentaría Diego Suárez que se encontraba a diez metros de la portería con todo el espacio posible, mandando el balón directo a las piscinas de Guijuelo. A pesar de intentarlo, se llegaría al final del encuentro con el 0-1 en el marcador. Con esa falta de gol, el Guijuelo perdía de nuevo tres puntos más que necesarios, por lo que la próxima jornada los chacineros tendrán que vivir la primera final, para ello viajara hasta Madrid para enfrentarse a otro equipo fuerte de la categoría como es el filial blanco. Los chacineros jugarán contra el Real Madrid Castilla el sábado 30 a las 21:00 horas. En esta ocasión Jordi Fabregat y Ángel Sánchez volverán a sentarse en el banquillo tras cumplir sanción.