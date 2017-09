El Pontevedra arrolla al UD San Sebastián de los Reyes

Google Plus

PONTEVEDRA CF: Edu; Miguel, Jimmy (Marcos Álvarez, minuto 44), Goldar, Adrián León, Kevin Presa, Álex González, Jorge (Mouriño, minuto 72), Etxániz, Prosi e Añón (Berrocal, minuto 79).

Tarde mágica en el Coliseum granate, una tarde que no se vivía entre la hinchada desde la campaña pasada, aquella que devolvió al Pontevedra CF a los puestos de fase de ascenso años después. En la tarde de domingo los de Luisito recuperaron esos principios que le llevaron a hacer de Pasarón una 'mina' de puntos mediante buen fútbol y generando continuas ocasiones. Añón -vital en este nuevo proyecto- con dos dianas y Marcos Álvarez, permitieron dar tranquilidad a un equipo que no terminaba de conseguir recompensa en forma de puntos para quitarse el lastre de la primera victoria de la temporada.

Arrollando desde el inicio

Hay formas y formas de ganar. La del Pontevedra fue desde el inicio, no especuló, atrinchero a un rival bien trabajado y que se encontraba en la zona alta de la clasificación. Sin dar opción alguna. Luisito continuó con su idea: Etxaniz arriba escoltado por Añón y Jorge dando entrada en el costado a Álex González que cuajó una gran actuación. Prosi encargado de llevar el fútbol.

Y es que desde el principio del choque Diego Barrios tuvo que actuar de emergencia. En apenas 10 minutos, Adrián León en dos ocasiones, Etxániz y Añón pusieron a prueba al meta madrileño que solventó las respectivas ocasiones. Tan sólo cuatro minutos después, una incursión de Añón en el área valió para que Bícoro cometiera un absurdo penalty sobre el coruñés. El propio atacante sería el encargado de transformarlo y afianzar con goles su gran momento de forma. Ahí no quedaría la cosa, sus internadas volvieron loco al lateral que con una cartulina amarilla fue sustituído tres minutos después.

No había solución y de los hombres de Santaelena poco se podía ver. Una internada de Álex que no logra 'cazar' Etxániz llega a un Añón que bate al meta del conjunto madrileño y poner el segundo en el luminoso. Seguía el monopolio pontevedrés que a pesar de ir por encima en el marcador no cesaba de sus ocasiones.

A raíz del gol, la imagen de los madrileños mudó buscando tener algo más de protagonismo con Rubén Sánchez y Mesa que no acertaban ante un Edu que respondía con autoridad.

Sentencia y alivio

Entrados en el segundo acto los derroteros siguieron. Un Pontevedra dominante y un San Sebastián de los Reyes que no terminaba de sentirse cómodo sobre el verde gallego.

Añón conseguía amenazar el área visitante y, en la cobertura un colosal Adrián León y Kevin Presa evitaban cualquier atisbo de reacción visitante. Estos segundos 45 minutos se iniciaban con Jimmy en el banquillo tras una entrada que, según palabras de Luisito, tendrá apartado al lateral alrededor de un mes suponiendo así la peor de las noticias. De este modo el lateral era para Álex González que no desentonaba.

Edu tuvo más trabajo y en la gran ocasión de los visitantes sacaba una mano providencial que evitaba que los de Santaelena se metieran de lleno en el encuentro. Para colmo, un mal despeje del meta tras rebotar en un defensor quedó franco para Marcos que, a meta vacía, ponía el tercero y la sentencia de un encuentro que permite a los granates tomarse un respiro y la opción de enderezar un rumbo que, en las primeras jornadas daba tumbos.

Puntuaciones VAVEL