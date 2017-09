Jordi Fabregat: "El equipo no se ha relajado y es buena señal"

FOTO: CD GUIJUELO

El míster Jordi Fabregat ha analizado la situación del equipo de cara al partido de esta jornada, donde los chacineros reciben a todo un veterano de la categoría de bronce como es el Racing de Ferrol.

Tras la primera victoria obtenida en la pasada jornada los chacineros salían de los puestos de descenso, el míster hablaba ante los medios de comunicación de la situación por la que está pasando el equipo. "Estamos contentos por el partido, por cómo lo jugamos y por el resultado. El equipo está muy metido, no se ha relajado y eso es una buena señal, y más después de una victoria, que siempre te permite estar más relajado. Hay que perseverar y a ver si encadenamos dos victorias seguidas", comentó.

El Guijuelo estaba pagando muy caros los errores en estás primeras jornadas, cuando tenían algún punto en el bolsillo, los fallos en el centro del campo hacían que estos se esfumasen. "Este deporte es así y muchas veces no se evalúa en función del juego y la eficacia, los goles y el marcador es lo que queda... ha habido partidos en los que dije que estábamos en progresión, pero terminaron de mala manera con derrota o expulsión, pues todo nos parecía muy difícil. En la última jornada ganamos merecidamente y ahora eso no nos va a decir que sin trabajo se vayan a ganar los partidos”.

Durante estas primeras jornadas, el entrenador chacinero ha sido expulsado en dos ocasiones debido a las quejas mostradas al árbitro. "Siempre que no se consiguen resultados y más después de malas reacciones por mi parte en la que no me controlé contra el Fuenlabrada, no solo va unido el juego, también un comportamiento de un entrenador que pierde fácil el control. No en vano, estoy tranquilo porque sí hay cosas muy positivas en el trabajo que se ha hecho, pero siempre doy la libertad y si un entrenador no es capaz de sacar resultados le cuesta más entrenar y que le sigan los jugadores y el entorno”, respondió el míster ya que sus expulsiones y los malos resultados no reparaban en la continuación del técnico catalán al mando del Guijuelo.

Este fin de semana el conjunto chacinero tiene que seguir pensando en obtener de nuevo los tres puntos, los primeros en casa. "Es un equipo de solera, de entidad en Segunda B y con buenos jugadores. Hemos visto muchas cosas y tiene jugadores muy buenos y oficio. Tienen el control del partido y manejen el tiempo y por eso no hay que dejarles hacer su partido y no nos vamos a confiar para nada”, declaraba Jordi Fabregat sobre el Racing de Ferrol, rival de esta semana.

El míster terminaba la rueda de prensa mostrando su confianza hacia sus jugadores. "Puede ser que se repita; después de un partido tan bueno con equilibrio entre defensa y ataque, no creo que haya muchas variantes, aunque hay jugadores que pueden tener su oportunidad e introducir alguna variante, pero la intención es dar confianza a los que lograron una victoria merecida”, concluyó.