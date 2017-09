Unión Adarve - CD Toledo: en el quingentésimo llegó el estreno

Google Plus

Unión Adarve y Club Deportivo Toledo se enfrentan en el Polideportivo Municipal Vicente del Bosque de Madrid en la sexta jornada del grupo I de la Segunda División B. Después de cinco partidos ligueros, el Toledo solamente ha conseguido una victoria, mientras que el Unión Adarve todavía no lo ha hecho esta temporada. Ambos se encuentran en la parte baja de la tabla, por lo que están necesarios de puntos.

El equipo local, el Toledo, viene de ganar en casa a la Gimnástica Segoviana por 6-1, consiguiendo su primera victoria de la temporada goleando. Nada más comenzar, un error defensivo propició un penalti a favor del Toledo que convertiría Álvaro Antón, poniendo desde el primer minuto de partido por delante a los de Onésimo Sánchez. Canario anotaría el segundo gol a la media hora de juego, llegando con el 2-0 al descanso. El resto de goles llegó en la segunda parte.

En el primer minuto de la segunda parte recortaría distancias la Gimnástica, pero poco duró la alegría porque Héctor Figueroa transformaría el tercero del Toledo. El mismo anotaría el cuarto consiguiendo su doblete particular. Los últimos dos goles vinieron a cargo de Carlos Esteve, finalizando el encuentro con un set, 6-1.

Por su parte, la Unión Adarve viene de perder fuera de casa ante el Cerceda por 1-0. Un gol de Tiago Portuga en los últimos minutos dio los tres puntos al Cerceda y dejó a los del Barrio del Pilar sin puntuar por segunda vez esta temporada.

La Unión Adarve jugará por primera vez en su historia al Toledo en el Salto del Caballo. Los madrileños, por tanto, serán el equipo número 127 en jugar en el estadio verde. Será un estreno 'especial', pues que, además, será el encuentro número 500 del Toledo en la historia de la Segunda División B.

Sin embargo, el Toledo no tiene buenas predicciones ante este partido, ya que la suerte no está de su lado en los partidos centenarios, al no conseguir ganar en ninguno de ellos. En el partido número 100, disputado en 1993, se empató ante el Orense en casa. En el partido número 200, disputado en 2002, también se empato en casa, ante el Barakaldo. El partido 300 tuvo lugar en 2010, esta vez fuera de casa, siendo derrotados ante el Alcalá. Y el partido 400 se dio en 2015, también fuera de casa, empatando ante el Rayo Vallecano B.

Balances en la temporada

La Unión Adarve se encuentra décimo sexta clasificada con tres puntos. El equipo de la capital ha conseguido tres empates y dos derrotas en cinco partidos. Cinco goles a favor y ocho goles en contra tienen a estas alturas los madrileños.

Por otro lado, el Toledo se encuentra duodécimo con seis puntos, tres más que su rival, basados en una victoria, tres empates y una derrota. Los de Onésimo Sánchez han marcado trece goles, siendo los más goleadores del grupo y los segundo máximos goleadores de toda la Segunda División B (por detrás de Elche, con 14), y han encajado nueve tantos.

La Copa

Ambos equipos están eliminados de la competición copera. El Toledo solo pudo disputar la primera ronda. El equipo de Onésimo se enfrentaba al Talavera en El Prado y cayeron por 1-0, siendo eliminados antes de la temporada anterior, donde llegaron hasta los dieciseisavos.

La Unión Adarve, por su parte, disputó una ronda más. En la primera ronda, los del Barrio del Pilar derrotaron al Rayo Majadahonda por 0-1 en el Cerro del Espino. Una ronda después, empataron bajo el resultado inicial en Las Gaunas, y en penaltis ganó el equipo riojano, siendo eliminado la Unión Adarve.

Posibles onces

Unión Adarve: Parra; More, Juanma, Cadete, Olmedo, Leo, Auñón, Bernal, Gianni, Fran García y Héctor.

CD Toledo: Alcolea; Expósito, Echaide, Toño Vázquez, Tomás Sánchez, De Lerma, Israel Castro, Álvaro Antón, Canario, Sergio García y Héctor Figueroa.