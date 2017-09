Pontevedra – Sanse: recuperar sensaciones

Google Plus

Partido de tabla invertida el que van a vivir este domingo el Pontevedra y el Sanse en Pasarón. Las previsiones de principio de temporada decían que ahora mismo estarían los gallegos por delante de los madrileños. Sin embargo, no es así. Son los de Luisito los que quieren ganar para salir del descenso inesperado para ellos.

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes suma diecisiete campañas en Segunda División B. En estos años ha tenido momentos muy óptimos como en las temporadas 1999/2000 o 2006/2007 donde logró un sexto puesto, cerca del playoff de ascenso. Por el contrario ha vivido épocas de zozobra hasta el final como en la campaña 2011/2012 donde se salvó del descenso en la última jornada de liga. O la pasada campaña donde tuvo que jugar el “playout” de permanencia ante el Atlético Levante y su continuidad la ganó en los penaltis.

El Pontevedra Club de Fútbol acumula más historia. Ha estado seis temporadas en primera división en los años 60, nueve en segunda división y treinta y dos Segunda División B. La pasada campaña acababa cuarto, pero no lograba el ascenso a la categoría de plata. La última vez que estuvo fue en el año 2004.

Viaje de retorno

El Sanse visita Pontevedra, después del primer tropezón de la temporada. El pasado domingo perdía 0-2 contra el Guijuelo donde estuvo la clave una mala segunda parte de los de Santaelena. En ella no tuvieron el balón y no finalizaron ocasiones. La buena noticia fue el miércoles donde en la final de la Copa Federación en su edición de la Comunidad de Madrid ganaban al Alcobendas Sport 3-1 con dos goles de Álvaro Prada y otro de Nacho Maganto. La consecuencia es que tendrán que jugar la fase nacional contra equipos de fuera de la Comunidad de Madrid. Otro gran dato es que como visitantes en liga todo son victorias. 0-1 al Deportivo Fabril y 2-4 al Navalcarnero. Los franjirrojos, por tanto, buscarán el tres de tres lejos del José Luis de la Hoz – Matapiñonera. El estilo no cambiará 4-2-3-1 con la idea de tener el balón y finalizar las ocasiones.

Presión de ganar

El Pontevedra está siendo una de las grandes decepciones de la nueva temporada. El histórico club gallego no ha ganado todavía ningún partido y va antepenúltimo en la tabla con un punto. Precisamente un punto obtenido en su estadio, Pasarón. Eso sí, exceptuando el último partido contra el Fuenlabrada que perdió 2-0 el resto de derrotas han sido por la mínima. 2-1 contra el Celta “B”, 1-2 con el Rápido de Bouzas y 1-0 con el Cerceda. Ello indica que es un conjunto difícil de batir y que planta batalla, más allá de que no haya ganado. 4 goles a favor y 5 en contra hablan de que es un equipo con problemas en la defensa, pero sólido en ataque. Es un conjunto que garantiza golea tanto a favor como en contra.

Décimo enfrentamiento en Segunda B

El Pontevedra y el Sanse han jugado nueve enfrentamientos en Segunda B y en tierras gallegas. El balance es de 7 victorias del Pontevedra, 4 empates y 4 victorias del Sanse. El último duelo data del 2007 y terminó con 3-1 a favor de los de Pasarón.

Convocatoria Pontevedra - Sanse

El equipo local no ha confirmado su lista de convocados. En principio no tendrá bajas por sanción ni lesión. El Sanse, por su parte, no cuenta con Raúl Moreno, Nandi, Zazo, Ndoye, Carlitos, Rubén Ramos y Sergio Castel.

Posibles onces Pontevedra Vs Sanse:

Pontevedra: Edu Sousa; Miguel Muñoz, David Goldar, Rivada, Jimmy; Adrián León, Kevin Presa; Marcos Álvarez, Jorge Hernández, David Añón; Etxaniz.

Sanse: Diego Barrios; Saúl, Miguel Muñoz, Neyder, Juanfran; Borja Díaz, Arranz; Fer Ruíz, Nacho Maganto, Rubén Sánchez; Rubén Mesa.