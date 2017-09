CD Guijuelo – Racing de Ferrol: vencer y convencer

Google Plus

El color verde no es lo único que une al CD Guijuelo y al Racing de Ferrol esta campaña. La preocupante falta de gol que sobrevuela a los dos equipos ha sido el principal rival de castellano leoneses y gallegos en este arranque de campaña, si bien la jornada pasada los dos equipos invirtieron las tornas después de que los jamoneros estrenasen su casillero de victorias y los departamentales sufriesen su primera derrota. El domingo será hora de saber si siguen el despegue y el hundimiento o si se da otra vez la vuelta a la tortilla.

Alzar el vuelo

Con la lección aprendida del año pasado, el CD Guijuelo sabe que si no quiere pasar apuros debe reaccionar inmediatamente. Si bien a estas alturas de campeonato los charros sumaban ya ocho puntos el pasado curso, fue a partir de la quinta jornada cuando todo empezó a torcerse, llegando a coquetear muy seriamente con el descenso. Pero ahora los jamoneros solo acumulan cuatro puntos y ocupan la decimoquinta posición, por lo que deben empezar a sumar de tres en tres para no vivir otro mal trago.

El Guijuelo es junto con el Racing el segundo equipo menos anotador

Sin embargo, la victoria ante el San Sebastián de los Reyes supuso un triunfo balsámico para un equipo necesitado de alegrías. Hasta la jornada pasada, los salamantinos solo habían logrado cosechar un empate en cuatro partidos, el 0-2 en La Matapiñonera puede ser un punto de inflexión en la evolución de los blanquiverdes. Los goles de Jonathan y Luque llevaron por fin tres puntos de vuelta a Guijuelo, algo que no conseguían desde el pasado abril, pero sobre todo sirvieron para insuflar confianza a un equipo que se veía con el agua al cuello. Igualado con el Racing de Ferrol y solo superado por el Talavera CF, los chacineros son el segundo equipo menos goleador del Grupo I, un problema que tienen que revertir en las próximas fechas.

Pero la falta de gol no se debe a que carezca de jugadores legos en esa materia. Delanteros contrastados como Manu Dimas y Antonio Pino todavía no se han estrenado en liga, por lo que ante los ferrolanos es un buen momento para inaugurar su cuenta y dar una alegría a una afición que todavía no ha visto ganar a su equipo en casa. La principal ausencia de los guijuelenses será otra jornada más la de Jordi Fabregat en el banquillo, que cumplirá con este su segundo partido de sanción después de la expulsión ante el Fuenlabrada. Otros que tampoco estarán serán Omar y Borja que continúan en el dique seco, mientras que la noticia positiva de la semana la dio Juanra al reincorporarse a los entrenamientos, aunque su presencia en el equipo sigue siendo una seria duda.

¡A las armas!

En A Malata siguen esperando celebrar el centenario del Racing de Ferrol en Segunda División. El gran objetivo de la temporada es pelear hasta el último minuto por lograr el ascenso a la División de Plata del fútbol español, y todo lo que no sea eso significaría un lamentable fracaso. A pesar de que el arranque de los racinguistas es ilusionante, la derrota ante el CD Navalcarnero llegó en el peor momento posible, justo cuando algunos empezaban a cuestionarse si la plantilla verde era lo suficientemente extensa y si cuenta con la suficiente artillería.

Mendi y Sota serán las principales amenazas ofensivas verdes

Las dos victorias logradas por los departamentales este curso se saldaron por la mínima y los empates ante la SD Ponferradina y el Deportivo Fabril fueron más apurados de lo deseado. Por eso, ante la falta de pegada, Miguel Ángel Tena ha trabajado a lo largo de la semana para que sus atacantes afinen la puntería y así aplacar la sed de un equipo que, aunque genera numerosas ocasiones, falla en los metros finales. Las miradas van a estar puestas principalmente sobre Mendi y Sota, los dos encargados de sostener a los gallegos en ataque. Aunque el avilés y el riojano son las principales bazas del técnico valenciano, la defensa blanquiverde tiene que estar muy atenta a nombres como Adri Armental, Alain Eizmendi o Brais Abelenda, jugadores que tienen que dar un paso al frente y empezar a aportar goles a los ferrolanos.

Esta semana también hubo un momento para la esperanza en A Malata: Joselu podría reaparecer en tres semanas. El ariete y principal artillero racinguista podría regresar ante la Gimnástica Segoviana o en casa ante el Unión Adarve. Sin más bajas que la del ribeirense, Miguel Ángel Tena tiene a su disposición a todos los efectivos para viajar hasta Guijuelo. El que sí podría reaparecer es Joseba Beitia una vez cumplido su partido de sanción. Por otro lado, una desventaja con la que cuentan los verdes son las dimensiones del terreno de juego chacinero y el hecho de que la superficie del Municipal de Guijuelo es de hierba artificial, dos elementos que perjudican seriamente al estilo de toque y posición del que hace gala el Racing.

Posibles alineaciones:

CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan, Ayala, Kevin; Luque, Carlos Rubén; Cifo, Fuster, Pere Carmona; Pino

Racing de Ferrol: Ian Mackay; Aldalur, Víctor Vázquez, Nano, Maceira; Jacobo Trigo, Pablo Rey; Adri Armental, Fran Sota, Alain Eizmendi; Mendi