Alfredo Santaelena: “Ha faltado la intensidad defensiva de todos”

El entrenador del Sanse en uno de sus últimos encuentros (Foto:vavel.com)

Alfredo Santaelena ha hablado ante los medios después del Sanse 0-2 Guijuelo, en la primera derrota de la temporada y ha comentado el por qué de la derrota de su equipo. También ha afirmado que “esto ha sido un accidente. Las ligas son largas y hay que tener tranquilidad y paciencia”.

Pregunta: Buenas tardes míster ¿Qué valoración hace del encuentro?

Respuesta: la clave ha sido que no hemos estado igual de intensos. En los duelos por las recuperaciones hemos perdido casi todos. Aparte con balón no hemos estado bien. Los quince primeros minutos hemos estado más con el balón. Luego ya el Guijuelo ha estado más acertado de cara a gol. Nosotros hemos tenido un par de ocasiones de gol que no hemos materializado con el 0-0. Al final el Guijuelo ha estado más intenso en los duelos. Son partidos que se dan en la temporada. Hay que intentar levantar la cabeza. Sabíamos que ellos iban a hacer un partido serio en defensa.

P: ¿Qué le ha faltado al equipo?

R: Nos ha faltado tener mejor el balón. Hemos conducido en exceso, pérdidas muy claras que a la contra el Guijuelo generaba peligro… Sobre todo los dos goles vienen precedidos por dos errores. Ha faltado intensidad defensiva de todos. No solo la línea defensiva. Faltando eso los rivales te pueden superar.

P: El cambio en el minuto 45 de Toni Arranz por Rubén Ramos, ¿realmente ha sido efectivo?

R: uno cuando toma decisiones cree que puede ser efectivo. En el primer tiempo hemos estado muy pararelos Zazo y Arranz en la salida del balón. Por eso buscamos profundidad en zona de tres cuartos. Hemos perdido el centro del campo con la salida de Toni. Si llega a salir bien la situación hubiese sido otra. Me quedo con que no hemos estado tan intensos que en otros partidos en defensa. Si el equipo hubiese estado como en partidos anteriores no hubiésemos tenido tantos problemas.

P: ¿Qué le dice a la afición tras esta derrota? ¿El objetivo sigue siendo la permanencia?

R: Para mí el objetivo sigue siendo mejorar la temporada pasada. Llevábamos una línea de cuatro partidos sin perder, pero el objetivo no nos tiene que asustar. Para mí lo que transmiten los jugadores es estar de mitad de tabla para arriba. Esto ha sido un accidente. Las ligas son largas y hay que tener tranquilidad y paciencia.

P: Próximo partido contra el Alcobendas Sport el miércoles en la Copa Federación. ¿Habrá rotaciones?

R: Las exigencias te dicen que hay una plantilla competitiva y que tienes jugadores buenos que han jugado menos. Será un partido que quiero ganar. La Copa es un trofeo bonito.