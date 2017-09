UD Sanse - CD Guijuelo: buscan la primera victoria frente al líder

UD Sanse vs CD Guijuelo | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo buscará este domingo la primera victoria frente al líder, la UD San Sebastián de los Reyes. Los chacineros aún no conocen el sabor de la victoria y tan sólo suman un punto de los 12 jugados hasta el día de hoy, por tanto los hombres de Jordi Fabregat permanecen en puestos de descenso con la intención de alejarse lo antes posible.

Para este encuentro se esperan modificaciones en el once titular, Jordi Fabregat podría poner de nuevo una defensa de cinco, con Manu Fuster o Pepe Carmona que optan a ocupar la banda. Y acompañando en ataque a Antonio Pino podría regresar a la titularidad Manu Dimas.

El míster contará con dos bajas, Omar Fleitas; que sufre una microrrotura desde pretemporada. Se desconoce cuándo será su vuelta debido a que cada vez que el canario entrena junto con sus compañeros recae de la misma. También es baja para este encuentro Juanra que sufre una distensión en los ligamentos de la rodilla. Con estas dos bajas, el entrenador chacinero tan solo tendrá que hacer un descarte.

En esta ocasión, Jordi Fabregat podrá contar con el último fichaje, Julio Algar, que ha sido presentado como jugador chacinero esta semana. El jugador cedido por el Córdoba puede jugar tanto de central como de centrocampista.

En el banquillo chacinero no estarán ni Jordi Fabregat ni Ángel Sánchez, ya que ambos fueron expulsados el pasado fin de semana y tendrá que cumplir sanción durante dos encuentros. El catalán era expulsado por segunda vez en lo que va de temporada. Para estos dos partidos tendrá que tomar las riendas del banquillo Álvaro Benito, que ya dirigió al equipo en los minutos finales de la pasada jornada.

En la rueda de prensa previa el técnico catalán aseguraba que : “El equipo ha trabajado bien durante esta semana y creo que estamos en la buena línea a la espera de lograr buenos resultados. En mi caso, creo que debo controlar más las emociones para no perjudicar al equipo. La plantilla no está 'tocada', ni mucho menos. Los dos últimos partidos han sido frente rivales de un potencial importante y no hemos estado mal, salvo por cuestiones puntuales y que nos falta hacer gol. El balón tiene que entrar y cómo no podemos ir a la farmacia a comprar la eficacia, nos queda trabajar y trabajar. El hecho de hacer gol te da mucha más confianza de cara a lo que puedes llegar a hacer y por eso es tan importante”

Un total de 18 jugadores viajan hasta tierras madrileñas: Kike Royo, Héctor Pizana, Abel, Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Julio Algar, Kevin, Julián Luque, Cifo, Carmona, Diego Manzano, Carlos Rubén, Manu Fuster, Sergio Rivera, Diego Suárez, Antonio Pino y Manu Dimas, forman la lista de convocados para la jornada cinco.

El Sanse la sorpresa del arranque de la temporada

Los chacineros tendrán en frente al Sanse de Alfredo Santaelena, que ha sido la sorpresa del inicio de la competición y es que los madrileños no han perdido ninguno de los cuatro partidos disputados hasta el momento. Suman un total de tres victorias y un empate, por lo que se han convertido en el líder del Grupo I con un total de 10 puntos.

En estas cuatro jornadas han anotado un total de siete goles y encajado dos, por lo que la efectividad en ataque y la seguridad en defensa son piezas claves del conjunto de Alfredo Santaelena.

El conjunto madrileño no se lo pondrá nada fácil al Guijuelo, y es que los chacineros, a pesar de encadenar jugadas y hacer un buen juego están teniendo muy poca efectividad a la hora de marcar. Los hombres de Jordi Fabregat buscarán el gol con insistencia mañana domingo en el Estadio José Luis de la Hoz- Matapiñonera.

Posibles onces: Sanse vs Guijuelo

UD Sanse: Diego Barrios; Saúl, Bicoro, Miguel Muñoz, Neider; Zazo, Fer Ruiz, Toni Arranz, Rubén Mesa, Borja Díaz y Rubén Sánchez.

CD Guijuelo: Kike Royo; Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Abel, Kevin; Julián Luque, Borja, Manu Fuster; Manu Dimas y Antonio Pino.