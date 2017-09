Previa. Real Valladolid Promesas - Celta de Vigo ‘B’: distintos filiales

Google Plus

¡Qué diferencia! Dos filiales de esta categoría de bronce se enfrentan este fin de semana y lo hacen en condiciones muy diferentes tras un inicio que no ha sido nada parejo. En este caso se encuentran el Real Valladolid Promesas y el Celta de Vigo 'B', que se verán las caras en la quinta jornada del Grupo I Segunda División 'B'. Este domingo diecisiete de septiembre a partir de las 12:00 horas de la mañana, los Anexos del Estadio José Zorrilla será testigo de este interesante enfrentamiento. Dos equipos que aspiran a cotas muy diferentes a pesar de ser, en esencia, totalmente iguales y con miras bastante similares.

Real Valladolid Promesas, hora de reaccionar

Que este equipo no tenía buena pinta se vio desde el primer momento con una planificación muy extraña para lo que suele acostumbrar a ser un filial de estas características. Muchos jugadores y una renovación casi por completo que han llevado al Real Valladolid Promesas a ocupar el farolillo rojo de la clasificación. Lo hace por méritos propios después de ser capaz únicamente de sumar un punto en su estreno de la temporada ante el recién ascendido Unión Adarve. Mucho trabajo por delante tiene un Carlos Salvachúa que debe conjuntar y adaptar a los nuevos jugadores antes de que sea demasiado tarde. Para colmo de males, a tierras pucelanas llega uno de los equipos potentes de esta categoría como es el segundo equipo del Celta de Vigo.

El objetivo de formar jugadores es primordial, pero para ello es condición obligatoria mantener al equipo en Segunda División 'B' y para ello se requieren buenos resultados. Carlos Salvachúa tiene la fantástica noticia de la recuperación de Santi Samanes, tras cumplir sus encuentros de sanción; y de Mayoral, que está mejor de sus molestias físicas. Los dos jugadores del cuadro blanquivioleta parecen claves en la consecución de una salvación que actualmente parece una quimera. El técnico del Real Valladolid podría introducir novedades en su equipo titular con el fin de poder sumar su primer triunfo de la temporada. Así las cosas tiene a todos sus efectivos en perfectas condiciones para contar con ellos si así lo estima oportuno el entrenador.

Celta de Vigo 'B', 'Panda Team' 2.0

Tenía una misión muy complicada Rubén Albés después de llegar a un equipo que había maravillado la pasada campaña y que había sufrido cambios muy importantes en su plantilla. El técnico gallego volvía a casa con el objetivo de mantener el fantástico nivel mostrada por el filial olívico, aunque con cambios. Lo hacía tras no contar con la oportunidad de dar el salto al primer equipo del Real Valladolid después de merecerlo por el buen trabajo realizado en su segundo equipo. Un premio que no obtuvo y que le obligó a cambiar de aires tras la permuta vivida este verano en la dirección deportiva de la entidad blanquivioleta. Será un duelo especial para el técnico y también para un Raí Marchán que militó en la escuadra pucelana la campaña pasada.

El trabajo está siendo espectacular pese a solo continuar en las filas del filial del Celta de Vigo cinco jugadores con respecto a la temporada pasada. Pero la salud de la Canteira Celeste es total y ello se muestra en la hornada de jugadores que no dejan de salir de las categorías inferiores y que se hacen un hueco en el segundo equipo y en el filial. Pese a todo ello, el nombre propio de este equipo es un Dejan Drazic que ha dado un paso atrás para recuperar sensaciones y volver a demostrar que tiene condiciones para despuntar en la élite. Así las cosas, el técnico del conjunto olívico no tendrá demasiados problemas a la hora de conformar un once inicial que podría sufrir pocos cambios con lo que viene utilizando.

Convocatorias

Real Valladolid Promesas: sin confirmar.

Celta de Vigo 'B': sin confirmar.

Posibles alineaciones: Real Valladolid Promesas vs. Celta de Vigo 'B'

XI Real Valladolid Promesas: Tanis Marcellán; Raúl Navarro, Porto, Velásquez, Rober Corral; Javi Pérez, Carrascal; Dani Vega, Mayoral, Santi Samanes; Luis Suárez.

XI Celta de Vigo 'B': Dani Sotres; Kevin, Rober Costa, Diego Alende, Riki Mangana; Agus Medina, Raí Marchán, Alberto Solín, Juan Hernández; Brais Méndez; Dejan Drazic.