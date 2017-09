Candado por cerrar

Google Plus

Foto: Jorge Ropero / VAVEL.com.

El salto de Tercera División a Segunda B no ha provocado ningún vértigo preocupante en la plantilla del Atlético de Madrid B, que se mueve como pez en el agua en este ilusionante a la par que prometedor arranque de temporada. Con dos victorias y dos empates como balance, continúan invictos y prolongan a 18 los encuentros que acumula sin conocer la derrota en partido oficial. Su posición en la tabla es privilegiada: es el cuarto clasificado, integrado hasta el momento en la nómina de equipos con derecho al playoff de ascenso al final del curso, y está a tan solo dos puntos de distancia con respecto al líder. En Majadahonda está instaurado el estado de felicidad.

Hay pocos peros que se puedan poner al filial en su regreso dos años después a la categoría de bronce del fútbol español. Óscar Fernández considera que el equipo, indudablemente, avanza firmemente en una línea ascendente aunque existen aún ciertos detalles que deben pulir con el paso de los entrenamientos. Los guarismos muestran que son prósperos en todos los ámbitos salvo en el apartado de la línea defensiva, donde el Atlético de Madrid B tiene la misión de mejorar los números de su propia portería. Y es que Carlos Marín, en particular, y el grupo, en general, no ha conseguido dejar aún su marco a cero.

El único pero al brillante inicio del filial es que ha encajado en todos los partidos ligueros

Tras cuatro fechas de campeonato doméstico, los colchoneros han encajado cinco tantos. Recibió una diana por parte de la Gimnástica Segoviana, cuando el resultado era favorable (2-0). Se dejó empatar (2-2) siete días después contra el Unión Adarve cuando iba ganando con ventaja de dos. Controló al Real Valladolid B (2-1) tras asestar un golpe cuando el marcador dictaba una ventaja de dos aciertos y supo remontar una semana después al Celta B tras el tanto inicial de Riki, beneficiado por un error de posición de Carlos Marín. Esos cinco goles representan la cifra más alta con respecto a los ocho primeros clasificados.

Así las cosas, el Atlético de Madrid B es uno de los siete equipos -- junto a Guijuelo, Pontevedra, Rayo Majadahonda, Real Valladolid B, Unión Adarve y Toledo -- que no saben lo que significa aún marcharse a los vestuarios sin que su portero recoja el balón del fondo de las mallas. Por el contrario, son el Sanse y el Racing de Ferrol los que más fuertes se han mostrado, dejando su meta a cero en tres de las cuatro fechas ligueras.

Pese a los cinco goles encajados, el segundo equipo del Atlético está en una posición tan privilegiada dado que ha sabido encarar los inicios y controlar los partidos. Salvo contra el Celta B, un rival contra el que le tocó remar a contracorriente para rescatar un punto gracias a un gol de Keidi, en todos los encuentros ha logrado adelantarse en el marcador y obtener una suficiente ventaja por si el partido daba un giro de 180º. Algo similar sucedió en el Polideportivo Vicente del Bosque que, tras un agobiante arranque del Adarve en el que llegó a estrellar el balón en la madera hasta en cuatro ocasiones, el equipo se puso con un 2-0 que supo a poco tras encajar dos tantos por parte del rival rojinegro en la recta final.

Óscar se ha decantado por Carlos Marín en detrimento de San Román, el guardameta con el que consiguió el ascenso a Segunda B

Siendo mera anécdota, no ha repercutido negativamente aún y tampoco existe motivo para la preocupación. Óscar Fernández está satisfecho con la profundidad de su plantilla y por los miembros que la integran. Una de las primeras decisiones que ha tomado ha sido la de darle la titularidad a Carlos Marín, que amplió contrato en junio hasta el año 2020, en detrimento de un Miguel San Román que la temporada pasada fue indiscutible en Tercera División. “Tengo tres grandes porteros en la plantilla. Me he decantado por Carlos Marín como podía haberlo hecho por San Román o Conde. Los tres han estado sensacionales en la pretemporada. El éxito del grupo es ese, que juegue quien juegue da la cara y ellos se ponen y se quitan”, argumentó sobre su medida.