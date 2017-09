FC Cartagena - Córdoba B:  en busca de volver a zona de playoffs

Google Plus

Este domingo a partir de las siete de la tarde saltarán al verde los jugadores del FC Cartagena y del Córdoba B ambos en busca del triunfo porque las jornadas van pasando y en esta categoría cada partido es una auténtica lucha de máxima igualdad. Un Cartagena que después de saber que se enfrentará ante el Sevilla FC en la próxima ronda de Copa del Rey, irá desde los primeros compases a por el triunfo ya que llevan dos jornadas sin conocer la victoria.

Por otra parte, el Córdoba B con tan solo una victoria a domicilio ante Las Palmas Atlético por la mínimo intentará dar la sorpresa venciendo en uno de los campos más difíciles de este grupo cuarto para alejarse de esa zona complicada a tan solo dos puntos de los puestos de descenso.

Volver a la senda del triunfo

Apenas seis jornadas de liga pero el FC Cartagena lleva dos jornadas sin hacer un buen fútbol ya sea por el cansancio de copa o bien porque le cuesta generar oportunidades claras, y encara esta séptima jornada llega a esta jornada con la misión de ganar de forma contundente y solventar las dudas ante su afición. El conjunto de Alberto Monteagudo perdió la semana pasada ante el Mérida por 2-1 dejando una imagen pobre y que hizo a la afición cuestionarse si llevar ambas competiciones podía ser mucho desgaste.

Dejando a un lado esta cuestión, lo que esta claro es que tienen plantilla más que de sobra para estar en la zona alta de la tabla y sin duda ante el filial cordobesista disponen de una gran ocasión para volver a la senda del triunfo. Pese a la derrota de la jornada pasada el efesé ha mejorado su imagen defensiva, una de las dudas más grandes viendo los resultados abultados de los primeros partidos donde eran muy permisivos atrás. El Cartagena sabe que si empieza marcando tiene muchas posibilidades de ganar el choque, ya que en lo que llevamos de temporada no ha habido ningún partido en el que empezase ganando y no se llevase el gato al agua. Por desgracia, el conjunto cartagenero pierde a su goleador Aketxe y a Moisés por las tarjetas rojas del pasado fin de semana, además Cordero y Chavero se encuentran con problemas musculares y pese a que el técnico confirma su presencia en la convocatoria no sabemos a que nivel serán capaces de rendir.

En la rueda de prensa previa al partido Alberto Monteagudo declaró: "Las semanas siempre se hacen más difíciles cuando pierdes. Hay que recuperar también a los jugadores con problemas", cambios habrá seguro, para eso tenemos una plantilla amplia. En la Copa también hicimos cambios y el equipo ha respondido".

En cuanto al rival dijo lo siguiente: "El Córdoba B es un buen equipo que juega al fútbol, con muchos jugadores de calidad pese a su juventud. En ataque son muy peligrosos".

Volver a ganar fuera de casa

El Córdoba B viaja hasta el Estadio Municipal Cartagonova un poco cabizbajo tras el empate de la jornada pasada ante el Jumilla ya que después de irse perdiendo al descanso 0-1 consiguieron en apenas cinco minutos colocar el 2-1 en el electrónico y a falta de apenas diez minutos para el final el conjunto jumillano les hizo la igualada. El único objetivo para el choque del domingo es lograr la hazaña de vencer en el Cartagonova y aunque pueda ser una tarea complicada, los blanquiverdes son conscientes de que dando una buena imagen en el campo y jugando con seriedad pueden hacer frente al FC Cartagena.

Los cordobeses responden muy bien fuera de casa es más juegan mejor lejos de su estadio, a día de hoy con el triunfo anteriormente comentado ante Las Palmas Atlético y la derrota por 2-1 en el campo de un equipo fuerte como es el Extremadura. El Córdoba B es un equipo que esta hecho para luchar por no descender al igual que el año pasado, pese a eso la plantilla quiere empezar a hacer las cosas bien y salir de esa zona tan difícil para no sufrir hasta final de temporada.

En la rueda de prensa previa al choque, el técnico Jorge Romero declaró: "Va a ser un partido muy bonito, muy exigente y es un sitio dónde tenemos que ir a demostrar lo que somos capaces de hacer y sin ningún tipo de miedo ni tapujos."

Cuando le preguntaron sobre la imagen de sus jugadores en las jornadas pasadas dijo: "Yo a ellos les hago una reflexión y es que un jugador no elige si jugar bien o mal pero lo que si puede elegir es la actitud con la que afronta cada situación y yo en ese sentido no tengo ningún tipo de pega."

Posibles onces

FC Cartagena: Pau Torres, Ceballos, Jesús Álvaro, Óscar Ramírez, Mejías, Poley, Adama, Chavero, Moussa, Cristo Martín y Hugo Rodríguez.

Córdoba B: Lavín, Marcos, Soler, Alberto, Bautista, Jordi Ortega, Aguado, Waldo, Sebas, Laro Setién y David Moreno.