SD Formentera - UD Logroñés: el premio gordo se sortea en el paraíso

Partido frente al Sevilla en la pasada (fuente: SD Formentera)

Llegamos ya a la tercera ronda de la Copa, la antesala de la entrada de los equipos de élite en el torneo del KO, y la última a partido único. Tras pasar esta instancia, todos los duelos serán a doble partido. Superar esta ronda para los equipos de Segunda B y Tercera implica jugar dos veces contra un Primera participante de una competición europea.

Así está configurado nuestro torneo doméstico, y aunque este diseño tiene muchos detractores, no se puede negar que reporta enormes beneficios a los equipos no profesionales que llegan hasta esa fase. Estos clubs ven llenas sus arcas y además adquieren cierta recupercusión a nivel nacional, e incluso mundial. Un ejemplo claro se puede ver en el Mirandés, conjunto que siendo de bronce llegó a unas semifinales jugando contra todo un Athletic Club en La Catedral. Y todo a pesar de jugar a doble partido. El gol de Caneda al Espanyol en el descuento ya es historia de nuestro fútbol.

Ya hizo el milagro

Precisamente entrar en el mapa es lo que quieren tanto Formentera como Logroñés. Los baleares ya tuvieron la oportunidad de jugar la cuarta ronda el año pasado. El Sevilla visitó la isla y atrajo a miles de personas personas. Aunque en términos deportivos, no hubo emoción en este cruce, no se puede obviar el refuerzo positivo que supuso para el club. Además, ese mismo año, la Sociedad Deportiva Formentera logró campeonar en su grupo de Tercera y pasar a Segunda B.

Actualmente, tras un buen arranque de temporada, suman siete puntos, habiendo ganado ya dos veces como visitante. Como anécdota, el club de Baleares acumula cuatro eliminatorias seguidas pasando desde el punto de penalti. Su guardameta, Marcos Contreras, es el gran culpable de ello, afirmando además en una entrevista a este medio que no quería volver a vivir otra tanda. Llega aquí tras pasar exento la primera ronda y superar al Tarazona por 5-4 en el punto fatídico.

Duelos de Primera

En su corta vida, la Unión Deportiva ya ha podido vivir en dos ocasiones duelos contra equipos de competición europea. En 2010, frente al Valencia y en 2015, frente al Sevilla. Pese a no tener prácticamente opciones de pase, el duelo atrajo a la afición riojana, que se congregó en el recinto logroñés para ver a la UDL, dejando la cifra de asistentes en 8000 personas.

Los duelos también dejaron anécdotas. Un jovencísimo Isco marcó un doblete al Logroñés en Mestalla y comenzó su carrera hacia el olimpo del fútbol, su hogar en el día de hoy. Los riojanos llegan a esta ronda tras haber superado primero al Real Avilés con facilidad y después tras eliminar a un combativo Unión Adarve desde los once metros, con un Fermín estelar en ese arte e invasión de campo al final. En competición liguera, los de Sergio Rodríguez ocupan el cuarto puesto con 10 puntos, tras haber sumado su primera derrota en Burgos, la pasada jornada.

Paraíso peculiar

Formentera tiene muchas particularidades, pero la principal de ella es su situación geográfica. Solamente hay una manera para llegar hasta ella y es en barco, desde la próxima isla de Ibiza. Esta pequeña ínsula del Mediterráneo solo posee 83km2 y es un paraíso para los turistas extranjeros, que la visitan frecuentemente cada año.

Esa excesiva presión turística se ha convertido en un problema particular para los jugadores, que tuvieron incluso problemas para encontrar casa y hotel. Hasta noviembre, cuando el invierno reduzca la presencia de visitantes, no se solucionará por completo este problema. Para terminar, el Municipal de Formentera es de césped artificial. Probablemente este sea uno de los partidos más extraños que ha jugado la entidad presidida por Félix Revuelta, en toda su vida deportiva.

Puesta de sol en Formentera (fuente UD Logroñés)

Tácticas

Hablando ya en términos futbolísticos, el conjunto entrenado por Tito García Sanjuán, exitoso jugador de fútbol sala, muestra su preferencia por un esquema en 4-1-4-1. En el pasado duelo ante el Llagostera, el míster introdujo cambios, como la entrada de Javi Rosa en la zaga por Quico. Esta sustitución acabó dando un gran resultado y el bloque insular venció al Llagostera por 0-1. El Formentera es un conjunto que se mueve bien en eliminatorias. Asume que no es el favorito, y a partir de ahí, se crece en su particular feudo y sabiendo que desde los once metros tienen grandes posibilidades de pasar. A pesar de todo, los siete puntos con los que cuenta el club los consiguió de visitante. Paradojas del fútbol.

En cuanto a la formación, podría ser la siguiente. Marcos Contreras, su talismán, guardameta y capitán. En la zaga formarían Bonilla, Samuel San José, Quico y Kingsley Fobi. Pivote para Liñán. Por delante, Riera, Garmendia, Omar, Quesada. Arriba, Bruno Vinicius.

En el Logroñés, el esquema preferido es el 4-2-3-1. El club riojano ya facilitó la convocatoria compuesta por los siguientes jugadores:

PORTEROS: Miguel, Fermín Sobrón

DEFENSAS: Miguel Santos, Zubiri, Caneda, Ramiro, Paredes

MEDIOCAMPISTAS: Carles Salvador, César Remón, Muneta, Arnedo, Carlos García, Germán Saénz

DELANTEROS: Rayco, Marcos André, Iván Aguilar

Destacan la vuelta de César Remón y la no presencia de Ñoño, Borja Gómez, Sotillos, Cifu o Espina. Parece que Sergio afronta este partido pensando en la competición liguera. Sin las piezas claves, la alineación podría parecerse a esta: Miguel en portería, Paredes, Caneda, Zubiri y Miguel Santos en defensa. Centro del campo para Carles Salvador y César Remón. Mediapunta para Germán, Muneta y Rayco. Arriba, Marcos André.