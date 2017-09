Boris Cmiljanić abandona la SD Huesca

Google Plus

Boris Cmiljanić disputando un partido oficial con la SD Huesca // Foto: LaLiga

La Sociedad Deportiva Huesca ha informado a través de su página web oficial que el delantero serbio y el club altoaragonés han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que les unía a ambos.

Boris Cmiljanić llegó a Huesca el curso pasado procedente del filial del PSV Eindhoven, se presentaba en la ciudad oscense como un joven y prometedor delantero avalado por el anterior director deportivo Lalo Arantegui.

Una vez se enfundó la elástica azulgrana, no logró convencer al entonces entrenador del equipo altoaragonés Juan Antonio Anquela y sólo consiguió disputar 8 partidos y apenas 120 minutos como suplente, no pudo disfrutar de suficientes oportunidades en media temporada y ante esa situación, el jugador decidió marcharse en el mercado de invierno al filial del Levante Unión Deportiva en busca de partidos y regularidad para tratar de intentar demostrar su valía. En el Atlético Levante disputó 12 partidos pero no pudo materializar ningún gol.

Después de la aventura vivida por tierras valencianas, el jugador montenegrino regresó a la SD Huesca para realizar la pretemporada con el club oscense. Durante la concentración, el delantero acarreaba molestias constantes en su rodilla derecha, desde el club se le propuso realizar pruebas para determinar un diagnóstico detallado de la posible lesión, los primeros análisis indicaron una posible rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que al parecer Boris ya conocía, ya que el jugador acabó confesando que había sido sufrida durante un partido con su selección.

De este modo la Sociedad Deportiva Huesca dispondrá de un mayor presupuesto salarial y así podrá intentar abaratar la posible incorporación de algún jugador interesante del mercado del paro, si la opciones existentes no son lo suficientemente atractivas, esperará a la apertura del próximo mercado de fichajes, plazo en el que el previsible movimiento de jugadores brindará alguna buena oportunidad al conjunto oscense.