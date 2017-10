Natxo González: "los números son resultado de un trabajo colectivo"

Natxo González, entrenador del Real Zaragoza. (VAVEL)

El Real Zaragoza se prepara para el partido del domingo ante el Osasuna tras dos encuentros que dejaron buen sabor de boca a los zaragocistas. Parece que el club aprovechó las fiestas del Pilar para marcar un punto y aparte, para llevar al marcador las sensaciones que se huelen desde principio de pretemporada. Natxo González afirma en rueda de prensa que tenían "tranquilidad" porque estaban "en el camino correcto y con la sensación de que en cualquier momento daría un vuelco hacia lo que transmitía el equipo"; ahora el equipo trabaja "por mantener la regularidad”. En estos dos últimos partidos el Real Zaragoza ha dado un paso muy importante, este es mantener a cero su portería, un trabajo en el que destacan sobre todo la pareja de centrales Verdasca y Mikel, pero para el que es importante todo el equipo. Así lo destaca el técnico blanquillo orgulloso de que “los números son consecuencia de un trabajo colectivo, de grupo, y quizás en las áreas hay mayor concentración que hasta el momento”

Pero no se ha pasado de un cero a un diez, “el equipo se mantiene en la línea pero en las áreas se toman mejores decisiones y hay más contundencia. Sin embargo, el entrenador es consciente de que "la competencia es máxima" y por esto mantiene en estado de alerta, "no te puedes dormir”. Natxo González recalca que esa regularidad es lo que tiene que ocupar ahora a sus jugadores: “no nos planteamos todavía el ascenso, a ver si por ganar dos partidos vamos a subir a la luna. Ahora lo que nos tiene que ocupar es como ganar a Osasuna y ser lo más regulares posible”. El equipo al que la Romareda abre sus puertas este domingo a las ocho de la tarde es el segundo líder consecutivo al que el real Zaragoza tendrá que enfrentarse, “un equipo que ha encajado poco, cinco goles, pero cuenta con un gran poderío económico, muchos nombres y trayectoria. Se puede prever un partido complicado y duro, peo para profundizar en nivel táctico es complicado todavía”.

El vasco confía en su equipo, le gusta cómo ha ido evolucionando hasta conseguir una identidad propia y anima a sus jugadores a seguir dando pasos hacia adelante, “hay que ir avanzando y hay mucho margen de mejora; lo importante es que siempre haya la posibilidad de sumar”. Bromea además acerca de que sus jugadores están demasiado bien físicamente para haber jugado dos partidos muy recientemente, no sabe “si se hacen los chulos” pero está contento “con el nivel físico, aunque igual mañana la repuesta no es la misma tras un trabajo un poco más intenso”. A pesar de la gratificante respuesta física por parte de la mayoría del equipo, Natxo González confiesa que Javi Ros, que fue pareja de Alberto Zapater en el centro del campo durante el anterior partido, pasó ayer por quirófano y no podrá disputar el próximo encuentro, “no se sabe el tiempo de baja que necesitará pero lo que es seguro es que no estará listo el domingo para el Osasuna”.