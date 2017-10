Previa Lorca FC - Real Zaragoza: un recién ascendido para lograr otra victoria

Google Plus

FOTO: Andrea Royo

Al Real Zaragoza le espera un largo viaje hasta Lorca para jugar un encuentro que se presenta como crucial para definir la dinámico de los blanquillos. Con la resaca del partido del pasado domingo en el que el Zaragoza se impuso por tres goles a cero al que era el líder, los de Natxo González acuden al partido con la esperanza de volver a ganar para así afianzar su nueva dinámica.

Duro inicio pero fuertes en casa

El Lorca FC es uno de los nuevos invitados a la segunda división del fútbol español. Y mayor es su estreno si cabe al recordar que se trata de la refundación de lo que era La Hoya Lorca, por lo tanto, su estreno. El empresario chino Xu Genabo se hizo con el club en el verano de 2016 y en tan solo una temporada consiguió llevarlo a la división de plata. Los murcianos viajaron la semana pasada al Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete que estrenaba entrenador. Los de Enrique Martín vencieron en los últimos minutos de penalti por lo que el Lorca FC no tuvo tiempo para reaccionar. No todo son sombras para el equipo del Curro Torres pues hace menos de dos semanas doblegaba al Cádiz por tres goles a cero. Pese a encontrarse en la zona de descenso, el Lorca no destaca por encajar muchos goles, llegando a dejar la puerta a cero en tres partidos. En la parcela ofensiva tampoco es su debilidad ya que han anotado ocho goles en lo que va de temporada. Por lo tanto, el Lorca FC tiene problemas para rentabilizar sus goles.

Con la moral alta

Por su parte el Real Zaragoza llega con el ánimo por las nubes tras haber noqueado al CD Numancia con un contundente tres a cero. Los de Natxo González estaban teniendo problemas para transformar su buen juego en goles y por lo tanto en puntos. La realidad actual es que los maños encarrilan cuatro partidos sin perder si tenemos en cuenta el partido de copa frente al Lugo. Además, por primera vez en competición liguera, el conjunto blanquillo ha dejado la portería a cero, aunque Cristian Álvarez venía realizando buenas actuaciones. Parece que el técnico vitoriano ya ha encontrado su esquema de juego y los jugadores que quiere que lo lleven a cabo realizando pocos cambios en sus alineaciones entre un partido y otro. El partido vino marcado por el doblete de Toquero, que ha visto puerta en sus últimos dos partidos en la Romareda. Otra gran noticia para Real Zaragoza fue el gol de Borja Iglesias, el gallego llevaba varios partidos sin anotar, y aunque realizaba una gran labor para su equipo el conjunto blanquillo necesitaba sus goles.

Fichaje frustrado

Sito Pascual, canterano del Valencia, actualmente cedido en el Lorca CF, estuvo tanteado por el Real Zaragoza. Durante el movido mercado de fichajes en la capital del Ebro, uno de los más sonados fue Sito. El valenciano se lesiono en la semana que se presentaba crucial para su fichaje y es probable que ese fuese el motivo de su no fichaje. Finalmente, el de Alcoy acabo en el Lorca CF a las órdenes de un ex del Valencia como Curro Torres.

Convocatoria

Lorca CF: Curro Torres, entrenador del Lorca CF, no ha anunciado todavía la lista de convocados para el próximo partido.

Real Zaragoza: C. Álvarez, Ratón, Ángel M, Valentín, Verdasca, Vinicius, Pombo, Borja, Javi Ros, Alaín, Febas, Buff, Eguaras, Papu, Zapater, Demás, Toquero, Mikel, Raí. El técnico vitoriano se lleva a veinte jugadores a Lorca donde luego tendrá que hacer dos descartes. Pombo, que llevaba dos partidos desconvocados y Raí que todavía no ha debutado esta temporada son las novedades en la convocatoria. Por otro lado, Grippo no ha entrado en convocatoria de nuevo y sigue fuera por lesión Alberto Benito.

Posibles onces