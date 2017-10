Natxo González: “Hacer feliz a la gente es uno de nuestros objetivos”

Google Plus

Foto: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza afronta una de las semanas más duras de la temporada, con tres partidos en tan solo siete días, pero no la afronta de cualquier manera. Después de la balsámica victoria ante el Numancia, el conjunto blanquillo vive feliz y confiado en su trabajo y sus sensaciones, que por fin se vieron recompensadas en un marcador. Pero esto no para, pues tan solo 72 horas después el Real Zaragoza disputa la novena jornada liguera frente al Lorca en el estadio Artés Carrasco. Para este choque, Natxo González ve a su equipo un tanto “cansado” como es normal, ya que no han pasado ni dos días desde el último partido.

El vasco ha hablado también sobre el rival, el Lorca FC: “ha sacado todos sus puntos en casa y están haciendo las cosas bien, es un equipo atrevido con balón”. Además, espera un partido “atrevido y abierto”, puesto que considera que “los dos equipos tenemos capacidad para tener el balón y nosotros intentaremos imponer nuestro estilo”. El técnico todavía no tiene claro si rotará a jugadores titulares o si hará alguna variación y está esperando a ver el estado de los futbolistas mañana. “Cambios seguro que habrá, pero no sé cuántos”, finalizaba.

En cuanto a su equipo, Natxo González tiene ya un conjunto como él quería y dice tener “una identidad clara y un tipo de juego con mucha personalidad”. Además, ha destacado la importancia de dejar la portería a cero por primera vez en la liga porque “era una de las cosas que teníamos que mejorar y ayuda a la diferencia de goles en la clasificación, ahora ya la tenemos positiva”, y también la importancia de los veteranos y su liderazgo en el vestuario.

Respecto al partido del domingo, Natxo asegura que en La Romareda sintió que “quizás ese sueño que uno se marca se está empezando a gestar”, además de una tremenda satisfacción ya que “ver a la gente feliz es uno de nuestros objetivos”. Por último, ha explicado los cambios ante el Numancia diciendo que “Alain pidió el cambio cuando quedaban 15 minutos”, y sobre este mismo jugador ha aseverado que “me genera mucha confianza y nos puede dar mucho a nivel ofensivo”.