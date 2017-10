Ni Grippo ni Pombo para recibir al Numancia

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Es raro que jugando en domingo, el entrenador del equipo maño de la lista de convocados ya que, en las últimas ocasiones, ha decidido esperar hasta el último momento para facilitar la lista de 18 jugadores con los que podrá contar para el partido de la semana. Pero la visita de uno de los mejores equipos de la competición se ha merecido una convocatoria más temprana y, tras el entrenamiento del sábado, Natxo González ha desvelado la lista de jugadores que no presenta novedades respecto a la del pasado fin de semana.

En portería no hay cambios y Natxo González contará con Cristian Álvarez y con Álvaro Ratón. En defensa, Benito sigue recuperándose de su lesión y Grippo no ha llegado a tiempo, pese a entrenar la mayor parte de la semana con sus compañeros. Parece ser que Álex Zalaya y Daniel Lasure aún no entran en los planes del técnico vasco, al contrario que Julián Delmás que, si no hay cambios de última hora, volverá a ser titular. Mikel González, Jesús Valentín y Diogo Verdasca son los candidatos disponibles para el centro de la zaga, mientras que Ángel será el encargado de cubrir la banda izquierda como viene siendo habitual.

En el centro del campo el único que no estará será Jorge Pombo, que se vuelve a caer de la convocatoria. Además, la única duda a lo largo de la semana fue la de Aleix Febas, que fue convocado por la Selecicón Española Sub-21 de Albert Celades, que descartaba al ilerdense y que volvía a los entrenamientos con sus compañeros y que, como era obvio, ha entrado en la convocatoria. Alberto Zapater, Iñigo Eguaras, Javi Ros, Alain Oyarzun, Oliver Buff, Gaizka Toquero, Papu y el canterano Guti serán los disponibles para el centro del campo aragonés. Para la delantera no estará Raí, que parece que tampoco entra en los planes del técnico vasco, que si que cuenta con el indiscutible Borja Iglesias y con Vinícius Araújo.

La lista de 18 jugadores queda de la siguiente manera: Cristian Álvarez, Ratón, Ángel, Jesús Valentín, Verdasca, Vinicius, Borja, Javi Ros, Alain, Febas, Buff, Eguaras, Papunashvili, Zapater, Delmás, Toquero, Mikel y Guti. No estarán Alberto Benito, Grippo y Wilk por lesión; ni Rai, Zalaya, Pombo y Lasure por decisión técnica.