Ros vuelve y Guti repite

Javi Ros en el partido contra el Granada. Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Real Zaragoza y Real Oviedo cierran mañana la séptima jornada de liga en un partido crucial para el conjunto maño. El Real Zaragoza llega al partido en la zona inferior de la tabla, pues a pesar de dominar durante la mayor parte de los partidos no consigue sacar provecho del dominio. El conjunto blanquiazul ha conseguido un único punto de los últimos nueve que estaban en juego. Por su parte el Oviedo llega al encuentro después de perder contra el Albacete, aunque su racha es mejor que la su rival esta jornada, pues ha conseguido cuatro de los últimos nueve puntos que estaban en juego.

Para el partido contra el Oviedo Natxo González cuenta de nuevo con Javi Ros. El centrocampista se perdió el último encuentro por decisión técnica, sin embargo, Ros podrá tener la oportunidad de jugar ante el Oviedo. Para el partido contra el club asturiano el técnico de Vitoria, podrá contar Borja Iglesias después de que el comité de apelación le retirase la segunda tarjeta que vio ante el Nástic. Además de Ros, el otro nombre de la lista es Raul Guti. El canterano zaragocista, que debutó como titular en el partido contra el Lugo de Copa del Rey, ha vuelto a entrar en la lista.

En el capítulo de descartes, Natxo González no ha contado para el partido contra el Oviedo con Zalaya, Raí, Pombo y Lasure, además de los lesionados Benito y Grippo. La ausencia en la lista de Zalaya, Raí y Lasure no es una sorpresa, lo que sí que es una sorpresa es que de nuevo Pombo no vuelve a entrar en la lista. El centrocampista se quedó fuera de la convocatoria contra el Nástic y ahora de nuevo tendrá que ver el partido desde fuera del terreno de juego.

La lista de 18 jugadores que tratarán de regresar de tierras asturianas con los tres puntos es la compuesta por: Cristian Álvarez, Ratón, Delmás, Ángel Martínez, Verdasca, Mikel González, Jesús Valentín, Zapater, Javi Ros, Eguaras, Raúl Guti, Febas, Oyarzun, Buff, Papunashvili, Toquero, Borja Iglesias y Vinícius.