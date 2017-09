Natxo González: “Tenemos que tratar de que tengan menos el balón y tenerlo nosotros”

Google Plus

Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Comenzó Natxo González la rueda de prensa de la mañana del viernes haciendo hincapié en la seguridad y confianza que tienen sus pupilos en lo que se está haciendo. Y es que pese a la posición en la clasificación, las sensaciones son buenas y el conjunto maño ha atravesado buenas fases de juego y se mostrado superior a la mayor parte de sus rivales. Sin embargo, los números no lo reflejan así y el equipo viajará a Oviedo para tratar de dar la vuelta a la situación y traerse los tres puntos. El preparador del Real Zaragoza ha señalado que la mejor forma de contrarrestar al rival es a través de la posesión: “Tenemos que tratar de que tengan menos el balón y tenerlo nosotros”, ha afirmado el técnico de Vitoria.

El técnico vitoriano se verá obligado a hacer cambios en el lateral derecho tras la lesión de Alberto Benito. Sobre Julián Delmás, que ya sustituyó a su compañero cuando se lesionó en el partido ante el Nástic, ha dicho que “cada vez que ha competido lo ha hecho con solvencia” y que está tranquilo y espera que aproveche estas oportunidades.

El entrenador blanquiazul ha hablado también sobre la decisión del Comité de Competición de retirar la segunda tarjeta amarilla a Borja Iglesias por la polémica situación con Dimitrievski, portero del Nástic, y ha señalado que “de no tenerlo a tenerlo hay mucha diferencia” . Acerca de los avances de Grippo en su recuperación, ha dicho que la idea es “tratar de que se pueda incorporar con el grupo la semana que viene a la vuelta de Oviedo”.

Natxo González ha calificado el partido ante el Oviedo como “un puerto de montaña duro” y sobre el conjunto de Anquela ha dicho que presionan muy bien tras pérdida y hay que tener una buena salida del balón tras recuperación. El técnico del equipo de la capital del Ebro ha establecido que hay que tratar de minimizar los puntos fuertes del rival, y ha señalado que es un equipo con mucho gol y que se está mostrando muy fuerte en el Carlos Tartiere, donde tiene una media de dos goles por partido.

En la segunda parte del encuentro ante el Nástic entraron jugadores que no eran habituales como Raúl Guti o Giorgi Papunashvili, pero que dejaron muy buenas sensaciones en el partido de Copa del Rey ante el Lugo y así lo hicieron de nuevo frente al conjunto tarraconense. Ha aclarado que tiene en cuenta a toda la plantilla a la hora de hacer el once y no ha cerrado la puerta a su aparición sobre el verde.

El conjunto zaragozano encara el fin de semana con la mirada puesta en su partido del lunes tras el empate en casa y tras conocer a su rival en la copa, el Valencia, buscando conseguir una victoria a través de mejorar en defensa: “Tenemos que mejorar defensivamente pero hay cosas más importantes que hacer faltas”, ha afirmado el entrenador, además ha añadido que en las fases cruciales del encuentro: “Tenemos que ver donde fallamos para prevenir esas situaciones”.