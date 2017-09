Ángel: "Agradecemos cómo está la afición con nosotros"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

El Real Zaragoza ha empezado a trabajar de cara al partido del lunes ante el Oviedo en una semana larga y poco habitual para los blanquillos. Ángel Martinez ha sido el encargado de dar la rueda de prensa del miércoles antes del primer entrenamiento semanal, en la que se han tratado diversos temas de la actualidad zaragocista. Uno de los más hablados es la sanción a Borja Iglesias tras ver la segunda amarilla en la supuesta agresión al portero grana el pasado domingo. Una sanción que le ha sido retirada por el Comité de Competición y sobre la que ha hablado el lateral izquierdo: "Borja Iglesias es importante para el equipo, pero no podemos perder tiempo con los árbitros y tenemos que centrarnos en el partido del lunes".

Un partido que será difícil ante el nuevo Oviedo de Juan Antonio Anquela, pero Ángel Martínez tiene la línea a seguir: "El equipo saldrá como cada domingo, a por los tres puntos. Estamos trabajando en lo que queremos, creemos en lo que hacemos y lo vamos a conseguir". ¿Cuando llegarán los tres puntos? Nadie lo sabe, pero la afición está contenta con el juego blanquillo y sigue apoyando a los maños pese a este inicio de competición. Como todos los jugadores que pasan por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva hablan de la afición zaragocista, el lateral catalán no ha querido ser menos y ha dedicado unas palabras a los que siguen al equipo de la capital aragonesa: "Agradecemos como está la afición con nosotros. Te apoya y te empuja para conseguir los tres puntos y aunque no los consigamos siguen ahí".

Para concluir la comparecencia, Ángel ha hablado sobre su posición: la defensa. No hay duda en afirmar que "el trabajo defensivo debe mejorar" y que hay que "intentar que no nos metan ningún gol". Además, Alain Oyarzún se ha sumado a esa posición de lateral izquierdo, donde a parte del catalán está Dani Lasure. Tres jugadores para una posición que hace aumentar la competencia, concepto importante para el ex del Reus: "Siempre es bueno tener competencia ya que te hace rendir más y mejor".

El equipo volverá a entrenarse el mismo miércoles a partir de las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva.